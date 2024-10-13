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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1165116611671168
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 16:44

  moveton написав:Может фонда в итоге и всё равно выгоднее и даже не в минусе, но это никак не следует из того, что ОВГЗ - это, типа, минусовой актив.

Факт мінусовості такого активу, як овдп, слідує не з його співвідношення до інших активів, а з абсолютних чисел, які показують інфляцію, курс долара, можна додати ще й дефіцит торгового балансу і розмір держ.боргу на душу населення.

Тому так, овдп - досить імовірно що актив з від'ємною прибутковістю на термін більш як 3-6 місяців і за власні кошти. Консерви і іноземна фонда тут ні до чого. Фонда теж може просідати, але то є цілий світ для цього, і реальне виробництво товарів або послуг, які знаходяться за тими цінними паперами.
won
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 17:11

  won написав:
  moveton написав:Может фонда в итоге и всё равно выгоднее и даже не в минусе, но это никак не следует из того, что ОВГЗ - это, типа, минусовой актив.

Факт мінусовості такого активу, як овдп, слідує не з його співвідношення до інших активів, а з абсолютних чисел, які показують інфляцію, курс долара, можна додати ще й дефіцит торгового балансу і розмір держ.боргу на душу населення.

Тому так, овдп - досить імовірно що актив з від'ємною прибутковістю на термін більш як 3-6 місяців і за власні кошти. Консерви і іноземна фонда тут ні до чого. Фонда теж може просідати, але то є цілий світ для цього, і реальне виробництво товарів або послуг, які знаходяться за тими цінними паперами.

Ну так пусть себе следует из абсолютных чисел. Было странное утверждение, что раз ОВГЗ - это минусовой актив, то фонда выгоднее. Вот это совершенно не обязательно. Именно, что фонда к ОВГЗ никак не относится. Нужно брать и по ней всякие разные числа и как-то их сводить, а не смотреть только на сколько VIX вырос в долларах. Там ещё кучку всего учесть надо. Можно зачем-то и госдолг. Я только не знаю как :)
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 09:58

у всіх в ICU годинами в обробці продаж висить ?
І потім добу виводяться кошти?
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 11:11

  edgar_po написав:у всіх в ICU годинами в обробці продаж висить ?
І потім добу виводяться кошти?

не у всіх. вчора від продажу до появи коштів в банку минуло ~4год.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 14:05

  edgar_po написав:у всіх в ICU годинами в обробці продаж висить ?
І потім добу виводяться кошти?

Це покращення))) у старому додатку все займало секунди, а тепер, якщо хочете за годину, то на пошту onboarding пишіть - все вручну роблять)))
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 18:25

Забув, як в Сенсі працює достроковий продаж вовдп у вихідні? Дасть в неділю продати, кошти теж будуть доступні в неділю для переказу в інший банк?
Дякую.
alibob
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 18:38

  alibob написав:Забув, як в Сенсі працює достроковий продаж вовдп у вихідні? Дасть в неділю продати, кошти теж будуть доступні в неділю для переказу в інший банк?
Дякую.

Если в это воскресенье будет работать депозитарий НБУ, то да. Но пока прецедентов такой работы не было.
https://help.sensebank.com.ua/440751116 ... 0947371794
Якщо продаж виконано:
▪ в робочий час депозитарію НБУ (з 09:00 до 17:30) — кошти зарахуються: на картку онлайн, на поточний рахунок після 14:00;
в неробочий час депозитарію НБУ — кошти зарахуються на наступний робочий день: на картку після 11:00, на поточний рахунок після 14:00.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 18:43

Re: Ринок ОВДП

"на наступний робочий день: на картку після 11:00", а до максимально якої години, за досвідом?
І ще - "на картку", а по рахунку? Якщо це все робиться в додатку Сенсу. Маю на увазі, чи не буде овердрафту при сепанні на інший банк? Краще виплати на дія картку робити для такого, чи на будь-яку?
Дякую
alibob
 
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