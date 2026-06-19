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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3387338833893390
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 17:28

airmax78


Вміст фруктози залежить від сорту та стиглості, але в середньому на 100 г свіжих ягід/плодів:

* Полуниця — близько 2,0–2,5 г фруктози.
* Черешня — близько 4,0–5,0 г фруктози.




фруктозою все одно захоплюватися не варто, рекомендується не більше 30-40 г в день.



Їжте ягоди , поки є, не кажіть дурниць
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 19 чер, 2026 17:30, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 17:30

  airmax78 написав: Скажемо так шпінату, зеленому горошку, квасолі та всім видам горіхів окрім арахісу.

Последняя оговорка лишняя, ибо арахис не является орехом. Он относится к бобовым, т.е. близкий родственник фасоли.

ЗЫ Я не для того забрался на вершину пищевой пирамиды, чтобы питаться травой (с) 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 17:58

  Water написав:
  airmax78 написав:Багато фруктів - дуже шкідливо для здоров'я. Фруктоза перетворюється на жир і відкладається у печинці. Скажемо ні полуниці, мелітопольській черешні з окупованих територій та яблукам. Скажемо так шпінату, зеленому горошку, квасолі та всім видам горіхів окрім арахісу.

Звісно, якщо таким харчуватись, то які там дівчата, тільки пержу(пробачте за мою французську). :lol:

Ні. Бродіння викликає цукор. Немає цукру - немає бродіння. Тому їжте на здоров'я, вчить французську, читайте Бальзака в оригіналі і буде вам щастя з французською кралею.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 18:03

Re: Еміграція, заробітчанство

  Сибарит написав:Я не для того забрался на вершину пищевой пирамиды, чтобы питаться травой (с)

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Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 18:44

airmax78


Бродіння викликає цукор


І алкотестор показує зразу 2.0 проміле
Hotab
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  #<1 ... 3387338833893390
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