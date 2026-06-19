У Києві на Мінському масиві співробітники ТЦК та поліцейські силою заштовхали у службовий автомобіль чоловіка з психічними розладами.
За словами місцевих жителів, раніше цього чоловіка вже доставляли в ТЦК, де, як він стверджує, його били та душили зашморгом. Після втечі він звернувся до адвоката й офіційно зафіксував отримані побої.
Поліція прийняла заяву і пообіцяла повернути телефон, вилучений у ТЦК. Однак замість цього приїхали військкоми, і разом з поліцейськими вони повторно забрали чоловіка, застосувавши фізичну силу.