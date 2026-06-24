У Києві на Мінському масиві співробітники ТЦК та поліцейські силою заштовхали у службовий автомобіль чоловіка з психічними розладами.
За словами місцевих жителів, раніше цього чоловіка вже доставляли в ТЦК, де, як він стверджує, його били та душили зашморгом. Після втечі він звернувся до адвоката й офіційно зафіксував отримані побої.
Поліція прийняла заяву і пообіцяла повернути телефон, вилучений у ТЦК. Однак замість цього приїхали військкоми, і разом з поліцейськими вони повторно забрали чоловіка, застосувавши фізичну силу.
Менти розбили жінці носа. https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_i ... yevi-video От з таким завзяттям затримували би міндичів, шурму, шефірів, крупу саджали, стрілка знешкоджували.. Як крутять людей, які не скоїли жодного кримінального злочину, і лупцюють жінок. Замість того, щоб виконувати присягу і 17 статтю Конституції і самим іти воювати.
Ля, не подобається що людину яка у розшуку затримали. Ти ж он хоч і вільнолюдь, але ж справочками прикрився, усвідомлюєш чим могло закінчитись. То чому дивуєшся, що когось в розшуку поперли в ТЦК? У нього інші статті конституції?
Ля, не подобається що людину яка у розшуку затримали. Ти ж он хоч і вільнолюдь, але ж справочками прикрився, усвідомлюєш чим могло закінчитись. То чому дивуєшся, що когось в розшуку поперли в ТЦК? У нього інші статті конституції?
Вони там всіх автоматом вносять в розшук при затриманні. Крутять, лупцюють, тягнуть людей ні за що взагалі. А ти, значить, не вільнолюдь, раб чи інших хочеш рабами, а сам вільнолюдь? А ти читав 17 статтю Конституції?