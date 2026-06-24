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Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 153154155156>
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 22:53

  hxbbgaf написав:
  Banderlog написав: так приятелю мій, я проти того шо тм 5азиваєш європейськими цінностями

А я за, я не хочу бути дикуном!

За це треба боротись справами: воювати або фінансувати ЗСУ . А ти на справочці і в ок-7 у тебе куй ночував
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 01:36

Тут заговорили за януковоща, і це повторюють - смілянський назвав нас козлами.
https://www.unian.ua/economics/other/ig ... 16219.html
Ти ж, з бюджету гроші отримуєш, на нашій шиї сидиш, черговий великий платник податків. А робітники пошти копійки отримують.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 02:54

hxbbgaf

на нашій шиї сидиш,


А «шия» (ок-7) де? :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 09:59

У Києві на Мінському масиві співробітники ТЦК та поліцейські силою заштовхали у службовий автомобіль чоловіка з психічними розладами.

За словами місцевих жителів, раніше цього чоловіка вже доставляли в ТЦК, де, як він стверджує, його били та душили зашморгом. Після втечі він звернувся до адвоката й офіційно зафіксував отримані побої.

Поліція прийняла заяву і пообіцяла повернути телефон, вилучений у ТЦК. Однак замість цього приїхали військкоми, і разом з поліцейськими вони повторно забрали чоловіка, застосувавши фізичну силу.

https://antikor.ua/articles/845206-mobi ... lonenijami

Що ці диверсанти коять?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 11:44

Менти розбили жінці носа.
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_i ... yevi-video
От з таким завзяттям затримували би міндичів, шурму, шефірів, крупу саджали, стрілка знешкоджували.. Як крутять людей, які не скоїли жодного кримінального злочину, і лупцюють жінок. Замість того, щоб виконувати присягу і 17 статтю Конституції і самим іти воювати.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 12:38

  hxbbgaf написав:
  Banderlog написав: так приятелю мій, я проти того шо тм 5азиваєш європейськими цінностями

А я за, я не хочу бути дикуном!

Ну то іди і воюй, або мобілізуйся в тцк і бусифікуй цивілізовано
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 17:20

hxbbgaf
От з таким завзяттям затримували би


Ля, не подобається що людину яка у розшуку затримали. Ти ж он хоч і вільнолюдь, але ж справочками прикрився, усвідомлюєш чим могло закінчитись. То чому дивуєшся, що когось в розшуку поперли в ТЦК? У нього інші статті конституції?
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 10:15

  Hotab написав:hxbbgaf
От з таким завзяттям затримували би


Ля, не подобається що людину яка у розшуку затримали. Ти ж он хоч і вільнолюдь, але ж справочками прикрився, усвідомлюєш чим могло закінчитись. То чому дивуєшся, що когось в розшуку поперли в ТЦК? У нього інші статті конституції?

Вони там всіх автоматом вносять в розшук при затриманні. Крутять, лупцюють, тягнуть людей ні за що взагалі. А ти, значить, не вільнолюдь, раб чи інших хочеш рабами, а сам вільнолюдь?
А ти читав 17 статтю Конституції?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 10:17

ТЦКшники закатували людину:
Тіло мобілізованого знайшли у лісі / Новини Коротко
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 10:24

Замордували 26 чоловік - і це тільки те, що встановили і тільки з початку цього року і тільки у Скелі! Стаття зараз на правді.

https://www.pravda.com.ua/news/2026/06/23/8040728/
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