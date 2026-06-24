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силовик має повоювати Южаніна: кожен силовик має повоювати + Додати

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#<1 ... 154155156157 Додано: Сер 24 чер, 2026 23:01 hxbbgaf





стосується це всіх без винятку,





І тебе?

Чи «ето другоє»? 😅



то чого ти не на фронті,





А ти? 😅



а така підозра, що вже, взагалі, втік закордон





Давай розвіємо підозру, я підʼїду на Трою завтра, втрачу годину свого дорогоцінного часу, і все поясню. Обіцяю сильно не бити .





що кордони мають боронити правоохоронці і кадрові військові.





Наведи пряму цитату з Конституції твоїх слів. І хто такі «кадрові військові» я досі не знаю. Їх не існує.





військові не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян.









1. Що забороняє Конституція



Забороняється використовувати армію як інструмент придушення громадян, політичної боротьби, розгону мирних зібрань тощо.



Тобто ЗСУ не можуть виконувати функції поліції або карального органу щодо населення.



2. Чи означає це, що військові взагалі не можуть обмежувати права громадян?



Ні.



Сама Конституція допускає обмеження окремих прав законом, особливо під час воєнного стану.



Наприклад, мобілізація, військовий обов’язок, перевірка військово-облікових документів — це обмеження певних прав, але вони встановлені законами та Конституцією.







Коли ти чепухан почнеш платити мені гроші за те що я тебе роздупляю? Я маю робити це безкоштовно? ☹️ І тебе?Чи «ето другоє»? 😅А ти? 😅Давай розвіємо підозру, я підʼїду на Трою завтра, втрачу годину свого дорогоцінного часу, і все поясню. Обіцяю сильно не бити .Наведи пряму цитату з Конституції твоїх слів. І хто такі «кадрові військові» я досі не знаю. Їх не існує.1. Що забороняє КонституціяЗабороняється використовувати армію як інструмент придушення громадян, політичної боротьби, розгону мирних зібрань тощо.Тобто ЗСУ не можуть виконувати функції поліції або карального органу щодо населення.2. Чи означає це, що військові взагалі не можуть обмежувати права громадян?Ні.Сама Конституція допускає обмеження окремих прав законом, особливо під час воєнного стану.Наприклад, мобілізація, військовий обов’язок, перевірка військово-облікових документів — це обмеження певних прав, але вони встановлені законами та Конституцією.Коли ти чепухан почнеш платити мені гроші за те що я тебе роздупляю? Я маю робити це безкоштовно? ☹️ Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19436 З нами з: 15.02.09 Подякував: 396 раз. Подякували: 2632 раз. Профіль 7 8 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 154155156157 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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