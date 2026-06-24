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Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
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  #<1 ... 154155156157
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 23:01

hxbbgaf


стосується це всіх без винятку,


І тебе? :lol:
Чи «ето другоє»? 😅

то чого ти не на фронті,


А ти? 😅

а така підозра, що вже, взагалі, втік закордон


Давай розвіємо підозру, я підʼїду на Трою завтра, втрачу годину свого дорогоцінного часу, і все поясню. Обіцяю сильно не бити .


що кордони мають боронити правоохоронці і кадрові військові.


Наведи пряму цитату з Конституції твоїх слів. І хто такі «кадрові військові» я досі не знаю. Їх не існує.


військові не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян.




1. Що забороняє Конституція

Забороняється використовувати армію як інструмент придушення громадян, політичної боротьби, розгону мирних зібрань тощо.

Тобто ЗСУ не можуть виконувати функції поліції або карального органу щодо населення.

2. Чи означає це, що військові взагалі не можуть обмежувати права громадян?

Ні.

Сама Конституція допускає обмеження окремих прав законом, особливо під час воєнного стану.

Наприклад, мобілізація, військовий обов’язок, перевірка військово-облікових документів — це обмеження певних прав, але вони встановлені законами та Конституцією.



Коли ти чепухан почнеш платити мені гроші за те що я тебе роздупляю? Я маю робити це безкоштовно? ☹️
Hotab
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