Додано: Чет 25 чер, 2026 01:04

budivelnik написав: sergey_sryvkin написав: Якщо в 90х можна було купити умовну хату за $5000, а зараз вона коштує $50000 то чи треба вважати $45k прибутком на капітал? І оподаткувати по повній Якщо в 90х можна було купити умовну хату за $5000, а зараз вона коштує $50000 то чи треба вважати $45k прибутком на капітал? І оподаткувати по повній В моєму випадку-податкова так і рахує.. В моєму випадку-податкова так і рахує..

budivelnik написав: От тільки питання.

В світі

а - хто платить найменше податків?

той хто менше заробляє чи той хто більше заробляє От тільки питання.В світіа - хто платить найменше податків?той хто менше заробляє чи той хто більше заробляє

budivelnik написав: б - чому в україні зарплата( а це дохід найменшзабезпечених) оподатковується НАЙБІЛЬШЕ з усіх інших видів доходу?

б - чому в україні зарплата( а це дохід найменшзабезпечених) оподатковується НАЙБІЛЬШЕ з усіх інших видів доходу?

budivelnik написав: Тобто чому ми стоїмо на голові... і деякі шибко грамотні, ще й насміхаються над людьми які їхню грамотність забезпечили СВОЄЮ працею. Тобто чому ми стоїмо на голові... і деякі шибко грамотні, ще й насміхаються над людьми які їхню грамотність забезпечили СВОЄЮ працею.

Це сумно.У відсотках чи абсолютних величинах?..у грошах на душу - ті хто більше, у відсотках - не знаю.У відсотках? Мабуть тому, що платників найбільше, і ефект від оподаткування найбільший. І я не погоджуюсь, що люди, що отримують зарплату - найменш забезпечені. Смілянського вам у прикладЦе просто майже усі люди.Це ви про кого? Я ні з кого не сміюся.І чому, власне, на голові?Що таке податки? Для чого вони збираються?.. Якщо для надання державою послуг населенню, а послуги надаються усім однаково, то чому бідні мають платити за ті самі послуги менше, ніж багаті?Давайте зробимо в магазинах різні ціни для бідних і багатих, різні тарифи на комуналку, що далі?.. Ідея ж у тому, що стати багатим краще, ніж бути бідним.А інакше совок та комунізм.По факту бідні отримують набагато більше від держави, ніж багаті. Бідним потрібне соціальне житло, інфраструктура, громадський транспорт, медичне страхування, державна освіта і т.п.А багатий живе у власному збудованому будинку, їздить на власному авто, дорогою, яку, можливо, сам збудував від свого маєтку до свого заводуКористується комерційною медициною та приватними школами, і т.п.