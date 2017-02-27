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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 24 чер, 2026 20:32
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Кредо на ніч забув розтягнути спред по евро за грн і по кросу євро за дол. Цікаво, за ніч його накажуть?
Додано: Сер 24 чер, 2026 22:16
Якщо його батьки при цьому відмовились від виплат Пенсійного куди складають гроші діти інших батьків..
Тоді риторично
чим батьки шлангів кращі від батьків дітей що наповнюють пенсійний?
Додано: Сер 24 чер, 2026 22:20
Re: Валютний ринок в контексті ДС
В моєму випадку-податкова так і рахує..
Я продав однокімнатну в 1997 грубо за 5000 вклав їх в бізнес і купив однокімнатну в 2026 грубо за 50000..
Щоб отримати офіційно цих 45 000 різниці-я сплатив близько 30000 податків.
Тому зубоскалити можна, вивертати з ніг на голову-можна...
От тільки питання.
В світі
а - хто платить найменше податків?
той хто менше заробляє чи той хто більше заробляє
б - чому в україні зарплата( а це дохід найменшзабезпечених) оподатковується НАЙБІЛЬШЕ з усіх інших видів доходу?
Тобто чому ми стоїмо на голові... і деякі шибко грамотні, ще й насміхаються над людьми які їхню грамотність забезпечили СВОЄЮ працею.
Додано: Чет 25 чер, 2026 00:56
Перечитайте текст ще раз.
Ви якось по особливому його читаєте, начебто є юрики/фопи які зобов'язані, а є такі, що не зобов'язані бути податковими агентами.
Насправді за визначенням зобов'язані усі, тільки не весь час за всіх фіз осіб на світі, а під час певних транзакцій, себто закупівлі товарів/послуг/виплати якихось доходів, тощо.
Якщо вам треба якийсь текст - ось вам якийсь текст,
Далі гугліть самі, ті, хто працює, це просто знають із практики, проконсультуйтесь в свого бухгалтера.
Додано: Чет 25 чер, 2026 00:58
Батькі шлангів є кращими для шлангів. Чим - родинними зв'язками.
Тому, вочевидь, шланг заплатить власним батькам - скільки зможе по максимуму, а чужим батькам - скільки змусять, чи скільки не шкода. І це нормально.
Додано: Чет 25 чер, 2026 01:04
Це сумно.
У відсотках чи абсолютних величинах?..
у грошах на душу - ті хто більше, у відсотках - не знаю.
У відсотках? Мабуть тому, що платників найбільше, і ефект від оподаткування найбільший. І я не погоджуюсь, що люди, що отримують зарплату - найменш забезпечені. Смілянського вам у приклад Це просто майже усі люди.
Це ви про кого? Я ні з кого не сміюся.
І чому, власне, на голові?
Що таке податки? Для чого вони збираються?.. Якщо для надання державою послуг населенню, а послуги надаються усім однаково, то чому бідні мають платити за ті самі послуги менше, ніж багаті?
Давайте зробимо в магазинах різні ціни для бідних і багатих, різні тарифи на комуналку, що далі?.. Ідея ж у тому, що стати багатим краще, ніж бути бідним.
А інакше совок та комунізм.
По факту бідні отримують набагато більше від держави, ніж багаті. Бідним потрібне соціальне житло, інфраструктура, громадський транспорт, медичне страхування, державна освіта і т.п.
А багатий живе у власному збудованому будинку, їздить на власному авто, дорогою, яку, можливо, сам збудував від свого маєтку до свого заводу Користується комерційною медициною та приватними школами, і т.п.
Додано: Чет 25 чер, 2026 01:23
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Вот именно, что гугль мне говорит, что обязанность быть налоговым агентом возникает только при покупках узкого круга вещей: аренде/покупки автомобилей и недвижимости. 14.1.180 ничего не говорит когда такая обязанность возникает. Я его читаю тупо: если берёшь на себя роль налогового агента, то обязан такое-то. Таксер такой себе аргумент. Он больше ориентирован на то, чтобы не оштрафовали. Бухгалтеры тоже обычно на воду дуют, поэтому у них спрашивать бестолково. Конечно, в плане потенциальных штрафов безопаснее всегда брать на себя роль агента, а не вникать когда это обязательно. Это не запрещено. Но всё же 170.1.5 зачем-то выписан отдельно. Не, я не спорю, что могли и повторить, но раз есть 170.1.5, а обязанность возникает при любых покупках у физика, значит где-то в НКУ есть пункт и про любые покупки. Вот в такой же явной формулировке требования, как 170.1.5. Но пока такой не гуглится.
Додано: Чет 25 чер, 2026 01:54
Це дійсно тупо
Вважати, що брати чи не брати роль податкового агента, це на ваш вибір...
Те, що закони завжди написано дещо складною мовою, це факт.
Ідея в тому, що якщо є база для оподаткування, то хтось має бути податковим агентом у будь якому випадку. Тобто хтось же має сплатити цей податок чи нести відповідальність за його несплату.
Якщо ви купляєте пінжак у Васі, то ніхто не буде ганятися за тим Васею, щоб він подав декларацію та сплатив податки, Вася - "проста людина". А ви, бізнесмен, з вас і відповідальність
Востаннє редагувалось sergey_sryvkin в Чет 25 чер, 2026 02:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 25 чер, 2026 02:01
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Так ви прочитайте весь 170.1. Це про особливості оподаткування оренди, а не про податкових агентів взагалі.
Зазвичай юрік/фоп орендуючи у фізособи нерухомість, виступають податковими агентами по цим транзакціям, власник нерухомості ("проста людина") не має шось там сплачувати, за нього все сплачують юріки/фопи.
АЛЕ, в 170.1.5
якщо орендар - це інша фізособа, яка не зобов'язана бути чиїмось податковим агентом (тобто - Вася), тоді власник (який тут вже як бізнесмен) має бути податковим агентом сам за себе.
Додано: Чет 25 чер, 2026 02:44
Re: Валютний ринок в контексті ДС
... абсолютно естественно, если в каком-то нормативном документе не сказано обратное. Только так законы и работают. В определении налогового агента я вижу только обратное: если ты юрик, который обязан заплатить налоги за физика, то ты налоговый агент. Тут без базара, это просто определение. А если не обязан? Кто решает, что обязан?
Я читал. Одно другому не мешает. 170 про аренду. 170.1 - про агентов при таких операциях. С третьим числом слегка промахнулся, в 170.1.1 и 170.1.2 в первую очередь смотреть надо, где агентом арендатора назначают. И показательно, что эти пункты зачем-то выписаны явно. Зачем бы, если оно по умолчанию? И даже так 170.1.5 интересен - оказывается, физику в некоторых случаях даже предписано быть себе самому налоговым агентом, а не перекладывать на покупателя. Кто будет налоговым агентом в других случаях по таким формулировкам фиг его знает. Ладно, замнём оффтопик для ясности. Всё равно, судя по нагугленному, покупка юриком у физика чего-то кроме автомобилей и недвижимости почти никому не интересна.
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