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Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 154155156157>
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 10:26

hxbbgaf

А ти, значить, не вільнолюдь, раб чи інших хочеш рабами, а сам вільнолюдь?


Я живу в правовому полі. Так спокійніше. А любителі різносторонніх відчуттів можуть жити з «червоним» резерв+, це ж їх вибір. Тільки навіщо стогнати і істерити , коли таки попадеться..
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 10:37

  Hotab написав:hxbbgaf

А ти, значить, не вільнолюдь, раб чи інших хочеш рабами, а сам вільнолюдь?


Я живу в правовому полі. Так спокійніше. А любителі різносторонніх відчуттів можуть жити з «червоним» резерв+, це ж їх вибір. Тільки навіщо стогнати і істерити , коли таки попадеться..

Ти на фронті? Тобі є 60? Ти хворий? Ні? Тоді ти ухилянт, як 98% населення. Те що обмежено придатних зробили крайніми, і нацькували військових, до яких віднесли ТЦК, на людей, це вже не в правовому полі - порушення як мінімум 2 пунктів 17 статті Конституції.
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 10:39

Он в Миколаївському ТЦК поламали людині ребра і тримали, менти били ногою дитину інваліда, інші кричуші випадки:
https://censor.net/ua/news/4009885/u-my ... cholovikiv
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 10:41

hxbbgaf


Ти на фронті? Тобі є 60? Ти хворий? Ні? Тоді ти ухилянт, як 98% населення.


Тобі ніхто не забороняє використовувати зручну для тебе термінологію.
Ти теж ухилянт?
Але навідміну від тебе я (згідно твоєї термінології) ухилянт з багаторічною участю у захисті держави. А ти без такого. Зате показуєш пальцями на всіх навколо «он його хапайте!» 😅
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 11:20

  Hotab написав:hxbbgaf


Ти на фронті? Тобі є 60? Ти хворий? Ні? Тоді ти ухилянт, як 98% населення.


Тобі ніхто не забороняє використовувати зручну для тебе термінологію.
Ти теж ухилянт?
Але навідміну від тебе я (згідно твоєї термінології) ухилянт з багаторічною участю у захисті держави. А ти без такого. Зате показуєш пальцями на всіх навколо «он його хапайте!» 😅

Так це ж ти закликаєш хапати, а не я, і ще й підтримуєш повне свавілля, он людину вбили, поламали ребра, катували, вимагали гроші, жодного слова з засудженням цього всього я від тебе не чув, ніби ми вже повиходили із всіх конвенцій і ще й Конституцію і карний кодекс викинули на смітник? Так комусь може здатися, що ми вже під окупацію, буряти вже тут? Я за цивілізовану мобілізацію згідно із 17 статтею Конституції і з дотриманням всіх законів.
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 11:23

hxbbgaf

Так це ж ти закликаєш хапати


А що треба робити з тими хто переховується від конституційного обовʼязку? Додаткове молоко давати? І тебе поки не зробив справочку треба було хапати. А як ти думав? Хто за тебе має захищати державу?

жодного слова з засудженням цього всього я від тебе не чув


Так ти мене і не бачив. Давай під їду на твою Трою, почуєш.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 16:27

hxbbgaf

ухилянт, як 98% населення.


Так я не зрозумів, у нас закінчуються ті, хто можуть воювати, чи «98% не воювало»? 😅
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 22:12

  Hotab написав:hxbbgaf

ухилянт, як 98% населення.


Так я не зрозумів, у нас закінчуються ті, хто можуть воювати, чи «98% не воювало»? 😅

Хапають тих, хто не може, а хто може, он в тих джипах , якими все заставлено більше ніж до війни, але у них ксіви.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 22:17

  Hotab написав:hxbbgaf

Так це ж ти закликаєш хапати


А що треба робити з тими хто переховується від конституційного обовʼязку? Додаткове молоко давати? І тебе поки не зробив справочку треба було хапати. А як ти думав? Хто за тебе має захищати державу?

жодного слова з засудженням цього всього я від тебе не чув


Так ти мене і не бачив. Давай під їду на твою Трою, почуєш.


Конституційний обовʼязок захищати Батьківщину там сказано (не державу, держава сприймається як владний і силовий апарат, який, навпаки, живе на наші податки і нас має захищати, а в тебе все з ніг на голову) і стосується це всіх без винятку, то чого ти не на фронті, а така підозра, що вже, взагалі, втік закордон? А є не така абстрактна, а більш конкретна стаття 17, там, взагалі, сказано, що кордони мають боронити правоохоронці і кадрові військові. і, до того ж, військові не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян.
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 22:25

Або дійсно ТЦКшник, що сам таке коїть і відкрито глузує з того, що катують, рекетирують і вбивають людей ті, хто мав би їх захищати.
https://www.facebook.com/tvrudana/posts/тцківці-з-вознесенська-на-миколаївщині-тримали-в-підвалі-й-катували-батька-пятьо/1514851550655477/
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