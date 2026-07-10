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силовик має повоювати Южаніна: кожен силовик має повоювати + Добавить

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#<1 ... 167168169170> Добавлено: Чт 09 июл, 2026 20:21 hxbbgaf писал(а): Ситуація у Львові: знову мовчок про те, з чого все почалося.

Протистояння цивільних і бандитів ТЦК в Сихові почалось з того, що тітухан Татарова тренер з кікбоксінгу Удут Роман по щурячому вдарив зі спини в голову чоловіка

Цікаво, хто цей другий бородатий піксельний півень, який хапається за зброю

https://x.com/RudijLis/status/2075129621905817956 Ситуація у Львові: знову мовчок про те, з чого все почалося.



Там історія розкручується взагалі цікава

https://antikor.ua/articles/849253-voen ... noborstvam



Співробітник ТЦК, який вдарив чоловіка на початку вчорашнього конфлікту у Львові й спровокував таким чином бунт цивільних, — це місцевий тренер з єдиноборств Роман Удут.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

Деякі з них стверджують, що він «не є військовим, а погодився за гроші ловити чоловіків». Там історія розкручується взагалі цікава BIGor

Сообщения: 10765 С нами с: 19.09.10 Благодарил (а): 1553 раз. Поблагодарили: 1980 раз. 2 2 Добавлено: Пт 10 июл, 2026 16:22



Бывшая жена львовского ТЦКшника Романа Удута, который ударил сзади по голове парня, чем и спровоцировал бунт во Львове, издевался над ней и своим ребенком: NatiK Сообщения: 65 С нами с: 01.02.18 Благодарил (а): 187 раз. Поблагодарили: 47 раз. Добавлено: Пт 10 июл, 2026 20:59

Побої за скарги на ротацію та «общак»: у мережу злили кадри ймовірних знущань з військових у 9-й бригаді

Більше інформації на порталі Антикор: https://antikor.info/articles/849578-po ... -j_brigade





Схоже, це система. Як командири перетворили солдатів на своїх рабів.Побої за скарги на ротацію та «общак»: у мережу злили кадри ймовірних знущань з військових у 9-й бригадіБільше інформації на порталі Антикор: hxbbgaf Сообщения: 23542 С нами с: 24.08.09 Благодарил (а): 1688 раз. Поблагодарили: 2401 раз. 1 Добавлено: Пт 10 июл, 2026 21:44 Воні січуть солдатів батогами як рабів? Зовсім здуріли?

Це хто не хоче віддавати зарплатню командиру? hxbbgaf Сообщения: 23542 С нами с: 24.08.09 Благодарил (а): 1688 раз. Поблагодарили: 2401 раз. 1 Добавлено: Пт 10 июл, 2026 21:52

https://www.youtube.com/shorts/WracYvxYPgI До речі, з чого почалося протистояння у Львові. Жоден канал по телеку не показав. Свобода слова йок! hxbbgaf Сообщения: 23542 С нами с: 24.08.09 Благодарил (а): 1688 раз. Поблагодарили: 2401 раз. 1 Добавлено: Пт 10 июл, 2026 22:18 Здається, всім пох! hxbbgaf Сообщения: 23542 С нами с: 24.08.09 Благодарил (а): 1688 раз. Поблагодарили: 2401 раз. 1 Добавлено: Пт 10 июл, 2026 22:31 hxbbgaf писал(а): До речі, з чого почалося протистояння у Львові. Жоден канал по телеку не показав. Свобода слова йок!

https://www.youtube.com/shorts/WracYvxYPgI До речі, з чого почалося протистояння у Львові. Жоден канал по телеку не показав. Свобода слова йок!

А з чого почалось? Вийшов у лупанув з кулака першого перехожого просто так? Чи з чого? А з чого почалось? Вийшов у лупанув з кулака першого перехожого просто так? Чи з чого? Hotab Форумчанин року Сообщения: 19598 С нами с: 15.02.09 Благодарил (а): 396 раз. Поблагодарили: 2641 раз. 7 8 6 Добавлено: Пт 10 июл, 2026 22:35 Hotab писал(а): hxbbgaf писал(а): До речі, з чого почалося протистояння у Львові. Жоден канал по телеку не показав. Свобода слова йок!

https://www.youtube.com/shorts/WracYvxYPgI До речі, з чого почалося протистояння у Львові. Жоден канал по телеку не показав. Свобода слова йок!

А з чого почалось? Вийшов у лупанув з кулака першого перехожого просто так? Чи з чого? А з чого почалось? Вийшов у лупанув з кулака першого перехожого просто так? Чи з чого?

Виходить, що так. Той же його не бив, вдарив зі спини. Інше вже не має значення, закон дозволяє бити іншу людину хіба що з метою самозахисту. Виходить, що так. Той же його не бив, вдарив зі спини. Інше вже не має значення, закон дозволяє бити іншу людину хіба що з метою самозахисту. hxbbgaf Сообщения: 23542 С нами с: 24.08.09 Благодарил (а): 1688 раз. Поблагодарили: 2401 раз. 1 Добавлено: Пт 10 июл, 2026 22:42 hxbbgaf



Виходить, що так. Той же його не бив





Ні, не виходить. Що передувало? Тебе бʼють просто так на вулиці, коли ти йдеш?? Що всі ці люди там робили біля ТЦК? Ні, не виходить. Що передувало? Тебе бʼють просто так на вулиці, коли ти йдеш?? Що всі ці люди там робили біля ТЦК? Hotab Форумчанин року Сообщения: 19598 С нами с: 15.02.09 Благодарил (а): 396 раз. Поблагодарили: 2641 раз. 7 8 6 Добавлено: Пт 10 июл, 2026 23:05 Hotab писал(а): hxbbgaf



Виходить, що так. Той же його не бив





Ні, не виходить. Що передувало? Тебе бʼють просто так на вулиці, коли ти йдеш?? Що всі ці люди там робили біля ТЦК? Ні, не виходить. Що передувало? Тебе бʼють просто так на вулиці, коли ти йдеш?? Що всі ці люди там робили біля ТЦК?

На дорозі десь. Напевно, зупинили і хотіли когось схопити, а причин хапати не було, от ошалівший від безкарності бандюк і вирішив самоствердитись, вдаривши людину. Яка різниця, бачимо, що той стоїть спиною і нікого не бʼє, а цей тітушка його бʼє з розмаху. До речі, кулаки кікбоксера можна розцінювати як зброю, а цей удар як замах на життя чи здоровʼя. На дорозі десь. Напевно, зупинили і хотіли когось схопити, а причин хапати не було, от ошалівший від безкарності бандюк і вирішив самоствердитись, вдаривши людину. Яка різниця, бачимо, що той стоїть спиною і нікого не бʼє, а цей тітушка його бʼє з розмаху. До речі, кулаки кікбоксера можна розцінювати як зброю, а цей удар як замах на життя чи здоровʼя. hxbbgaf Сообщения: 23542 С нами с: 24.08.09 Благодарил (а): 1688 раз. Поблагодарили: 2401 раз. 1 #<1 ... 167168169170> Форум: Выберите форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Добавить

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