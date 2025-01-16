За словами голови Пенсійного фонду Львівської області Галини Недзельської, 145 суддів-пенсіонерів у регіоні перебувають на довічному грошовому утриманні.
Дивися повний текст
Понад 100 тис. грн: названо пенсію суддів в Україні
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 21 січ, 2025 12:10
Понад 100 тис. грн: названо пенсію суддів в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Понад 100 тис. грн: названо пенсію суддів в Україні
Додано: Вів 21 січ, 2025 12:10
То я щось не зрозумів, спецпенсіі відмінили на час війни чи ні? Буда ж гучна заява, що відмінили. Їх отримують 177 тис. осіб, це колосальні гроші.
|