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Сильна активність великих інвесторів піднімає Solana на...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 21 січ, 2025 19:33
Пропонуємо до обговорення:
Великі інвестори у криптовалюті створюють серйозні рухи на ринку, збільшуючи вартість Solana на 8%, до $330. У той же час токен XYZ привертає увагу прогнозами вражаючого зростання на 25,000%. Ці події натякають на значні зміни у світі цифрових активів, відкриваючи цікаві можливості для учасників ринку.
Дивися повний текст Сильна активність великих інвесторів піднімає Solana на 8% до $330, у той час як XYZ націлений на зростання в 25,000%
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