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Дорожні чеки Thomas
Cook/Master Card

Дорожні чеки Thomas Cook/Master Card
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 18:46

Дорожні чеки Thomas Cook/Master Card

Є дорожні чеки Thomas Cook/Master Card (без другого підпису) на 100 дол. Чи можна їх якось перевести в готівку?
Можна в особисті.
Дякую
la9
 
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