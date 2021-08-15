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Дорожні чеки Thomas Cook/Master Card
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 23 січ, 2025 18:46
Є дорожні чеки Thomas Cook/Master Card (без другого підпису) на 100 дол. Чи можна їх якось перевести в готівку?
Можна в особисті.
Дякую
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la9
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