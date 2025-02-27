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Finance.ua: Скільки коштує
базовий продуктовий набір в...

Finance.ua: Скільки коштує базовий продуктовий набір в...
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 20:53

Finance.ua: Скільки коштує базовий продуктовий набір в...

Пропонуємо до обговорення:
Та хто платить більше
Finance.ua в цьому матеріалі вирішив розібратися, чи дійсно в Україні наразі ціни на продукти залишаються нижчими за європейські та де все ж дешевше харчуватися: вдома чи за кордоном?

Дивися повний текст Скільки коштує базовий продуктовий набір в Україні та ЄС
D2
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 20:54

Тільки що порівняла із Грецією - принаймні, овочі і фрукти там дешевші
Marica
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 02:36

Не погоджуюсь стосовно Польщі.
В Польщі ціни дешевші, а якщо врахувати акції які тут є завжди і на потрібні товари то можна часом заощаджувати до 50%
Тарас85
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 14:26

Тарас85 Да, согласен полностью на счет акций. У нас в стране акции делают зачастую на те продукты, которым осталось жить 2-3 дня, а в Европе делают акции на товары, которые только появились на прилавках, чтобы привлечь клиентов, а не сбагрить просрочку
yariklipka56
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 07:53

Та всі ці цифри фікція. Огляд абсолютно не враховує того, що мінімум третина України має підсобні господарства і НЕ КУПУЄ картоплю чи капусту, а молоко продається на базарі селянами і коштує насправді лише 20 грн за літр. Базари з сільгосппродукцією населення, не фермерів, в ЄС відсутні. Крім цього, мало хто в Україні їсть шматочок хліба з намазкою на вечерю, як в Європі - ми просто багато їмо. І п'ємо теж)))
abuchenko64
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 09:21

Re: Finance.ua: Скільки коштує базовий продуктовий набір в..

abuchenko64 написав:...молоко продається на базарі селянами і коштує насправді лише 20 грн за літр...
а скумбрія по 8₴....

https://m.youtube.com/watch?v=gdHjs0_q2 ... cAhR29_xXO
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 10:35

Україна -- Польща:


https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... ry2=Poland


Indices Difference Info
Cost of Living in Poland is 61.2% higher than in Ukraine (without rent)
Cost of Living Including Rent in Poland is 72.1% higher than in Ukraine
Rent Prices in Poland are 116.7% higher than in Ukraine
Restaurant Prices in Poland are 75.9% higher than in Ukraine
Groceries Prices in Poland are 41.6% higher than in Ukraine
Local Purchasing Power in Poland is 98.2% higher than in Ukraine


Але і зарплати у понад втричі більші...


Молоко
Ціна одного літра молока в Україні складає 43 грн. У Польщі в еквіваленті цей продукт коштує 60−85 грн, у Чехії — 120 грн, в Угорщині — 70−80 грн. У Німеччині молоко обходиться у 200 грн, у Великій Британії — 136−150 грн, в Іспанії — 127 грн, а в Італії ціна коливається в межах 78−90 грн.


Цікаво звідки такі дані у статті...?

Бо на сайті numbeo багато країн дивився -- всюди, навіть у небідних, молоко ~1$

От німці: https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... y2=Germany
І ще от вони:
1 літр молока - 1,08 євро. 1 кг картоплі - 1,52 євро. Буханка хліба - 1,91 євро. 1 кг рису - 2,71 євро.
https://www.ukr.net
Ціни на їжу в Німеччині: скільки коштуватимуть продукти, напої та ...

І схожу ціну пише багато сайтів...



Звідки у цій статті 200гривень? 😳🙀😱
Bobua
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