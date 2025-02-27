Finance.ua: Скільки коштує базовий продуктовий набір в...

Та хто платить більше Finance.ua в цьому матеріалі вирішив розібратися, чи дійсно в Україні наразі ціни на продукти залишаються нижчими за європейські та де все ж дешевше харчуватися: вдома чи за кордоном?
Тарас85 Да, согласен полностью на счет акций. У нас в стране акции делают зачастую на те продукты, которым осталось жить 2-3 дня, а в Европе делают акции на товары, которые только появились на прилавках, чтобы привлечь клиентов, а не сбагрить просрочку
Та всі ці цифри фікція. Огляд абсолютно не враховує того, що мінімум третина України має підсобні господарства і НЕ КУПУЄ картоплю чи капусту, а молоко продається на базарі селянами і коштує насправді лише 20 грн за літр. Базари з сільгосппродукцією населення, не фермерів, в ЄС відсутні. Крім цього, мало хто в Україні їсть шматочок хліба з намазкою на вечерю, як в Європі - ми просто багато їмо. І п'ємо теж)))
Indices Difference Info Cost of Living in Poland is 61.2% higher than in Ukraine (without rent) Cost of Living Including Rent in Poland is 72.1% higher than in Ukraine Rent Prices in Poland are 116.7% higher than in Ukraine Restaurant Prices in Poland are 75.9% higher than in Ukraine Groceries Prices in Poland are 41.6% higher than in Ukraine Local Purchasing Power in Poland is 98.2% higher than in Ukraine
Але і зарплати у понад втричі більші...
Молоко Ціна одного літра молока в Україні складає 43 грн. У Польщі в еквіваленті цей продукт коштує 60−85 грн, у Чехії — 120 грн, в Угорщині — 70−80 грн. У Німеччині молоко обходиться у 200 грн, у Великій Британії — 136−150 грн, в Іспанії — 127 грн, а в Італії ціна коливається в межах 78−90 грн.
Цікаво звідки такі дані у статті...?
Бо на сайті numbeo багато країн дивився -- всюди, навіть у небідних, молоко ~1$