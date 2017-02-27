• На валютному ринку за минулий тиждень по долару були мінімальні коливання, в той час як євро обновив історичний максимум й пробив нову позначку 48 грн.• Безготівковий долар коливання на копійки, зростання з 41,40 до 41,44 грн, безготівковий євро підріс через світові тенденції з 47,27 до 48,08 грн.• Готівковий долар майже без змін, мінімальний відкат з 41,62 до 41,60 грн, готівковий євро піднявся з 47,77 до 48,22 грн.• Євро зростає через рух пари євро-дол на світових ринках. За тиждень EURUSD зріс з 1,14 до 1,155 (+1%), через сповільнення інфляції в США, й подальшій релокації капіталу в євро.• У населення все повернулось на свої місця. Нагадаю, що позаминулого тижня неочікувано безготівкова валюта була у дефіциті, й фіксувалося різке падіння попиту на готівку. Цього тижня безготівковий долар знов став профіцитним, бо його більше продають ніж купують, середньодовобо на 1,8М дол (проти дефіциту 2,6М дол тижнем раніше). Таким чином, як я писав раніше, перекос мав скоріше статистичну природу, коли «доїхали» дані до публікації у перший день місяця.• На готівковому валютному ринку, середньодобовий дефіцит зріс на 40% до майже 15М дол. Тут фіксуємо зростання попиту більш високими темпами (+14%) ніж зростання пропозиції (+9%).• На міжбанку продовжуємо фіксувати літнє зниження торгівельної активності. Попит та пропозиція знизились на більше ніж 10%. Середньодобовий дефіцит знизився на 30% до 66М дол, й це 8 тижневий мінімум.• Інтервенції НБУ за тиждень знизились на 8,3% до 8 тижневого мінімума - 585,8М дол.НА ЩО ЗВЕРНУВ УВАГУ:• Безпековий ризик залишається. При цьому вплив війни на Близькому Сході буде мати своє відображення для України, в тенденціях цін енергоносіїв та палива, зміщенню фокусу світових ЗМІ, послабленню військової допомоги.• Інфляція в Україні, як й очікувалось, досягла річних максимумів (+15,9%). Далі буде сповільнення, хоча погодний фактор грає проти нас (через заморозки та посуху аграрії на деяких площах втратять 20-50% врожаю пшениці). В свою чергу, Інфляція в США знизилась до 2,4% річних, в тому числі завдяки зниженню енергетичного складової. Таким чином, зниження купівельної спроможності гривні досягло рівня 13,5%, яке можна оцінити як рівень потенційної річної девальвації (з травня 2024 року, коли курс був 40,5 грн за дол).• Завезення готівкової валюти банками у квітні досягло 20 місячного мінімуму – 564М дол в еквіваленті. При цьому доля євро досягла історично максимальних 46%, що до речі підтверджує попит українців на євро.• Міжнародні валютні резерви становили 44,5 млрд дол.• На кінець травня готівка на руках населення досягла історичного максимуму 792,2 млрд грн. Річні темпи прискорились до 5 місячного максимуму й становили 5,9%. Проте в 2024 року темпи були вищі, тобто НБУ поки встигає стримувати ліквідність. Депозити населення зросли на 13,6%р.р, що каже про те, що абсорбує ліквідність не валютний ринок, а банківський сектор.• Питання необхідності перегляду бюджету, через більш високі видатки на оборону звучить все сильніше. На столі рішень: від збільшення внутрішніх запозичень й посилення детінізації економіки й адміністрування, до менш популярних у вигляді податкових змін.НА ЦЬОМУ ТИЖНІ:• Не очікуємо публікації важливої макростатистики по Україні. На світовому ринку в центрі уваги рішення ФРС по обліковій ставці (очікування: ставка без змін 4,5%, проте головне коментарі, які можуть вплинути на пару EURUSD).• До крайніх дат податків червня ще далеко, а отже все спокійно.• У четвер вихідний в США, а отже середа й п’ятниця будуть з підвищеною волатильністю не тільки для світових, але й для українського валютного ринку.• На тижні погашення ОВДП на 20 млрд грн, що стримає конвертацію валюти в гривню.• Продовжується закупівля газу• АВЖЕЖ БЕЗПЕКОВИЙ ФАКТОР, а також Близький Схід, який буде в фокусі всіх ринків. Вплив на нафту й євро може вплинути на український ринок.• По долару залишаємось близько поточних рівнів – не більше 41,75 грн. По євро поки зберігаю позитивні очікування зі зростанням до 48,5 грн за дол, проте розширення зростання буде залежати від коментарів ФРС в середу.На закуску: умовна структура інтервенцій НБУ на валютному ринку. На графіку добре видно, що зараз вплив населення та готівкового ринку на резерви дуже обмежений. Але все попереду. Коли інфляція піде на зниження (перша статистика з пониженням буде опублікована в липні), НБУ буде мати більше свободи для поступового послаблення долару. Проте, як я писав раніше, для бюджетних цілей зараз дорогий євро перекриває стабільність долару.