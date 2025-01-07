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Коли США випустять долари нового зразка: Федрезерв уже...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 січ, 2025 14:55
Пропонуємо до обговорення:
США час від часу оновлюють дизайн банкнот долара, а також додають нові елементи захисту. Федеральний резерв уже має чіткий графік виписку нових купюр доларів.
Дивися повний текст Коли США випустять долари нового зразка: Федрезерв уже оприлюднив графік
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Додано: Пон 27 січ, 2025 14:55
До 2034 року за сині можна не переживати.
А який тоді буде курс до гривні?
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