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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 січ, 2025 16:54
Пропонуємо до обговорення:
Редакція Finance.ua постійно працює над тим, щоб наш портал ставав кориснішим для вас. На старті 2025 року ми запускаємо невеличке опитування, щоб врахувати ваші побажання та потреби.
Дивися повний текст 📢 Опитування читачів Finance.ua! Важливі ваші відповіді
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Додано: Вів 28 січ, 2025 16:54
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