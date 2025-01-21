Найнижчі зарплати в Україні на початку 2025 року зафіксовані у Чернівецькій, Тернопільській та Хмельницькій областях.
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Де в Україні пропонують найменшу заробітну плату (регіони)
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Додано: Сер 29 січ, 2025 11:47
Де в Україні пропонують найменшу заробітну плату (регіони)
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Дивися повний текст
Де в Україні пропонують найменшу заробітну плату (регіони)
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