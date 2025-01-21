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Де в Україні пропонують найменшу
заробітну плату (регіони)

Де в Україні пропонують найменшу заробітну плату (регіони)
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 11:47

Де в Україні пропонують найменшу заробітну плату (регіони)

Пропонуємо до обговорення:
Найнижчі зарплати в Україні на початку 2025 року зафіксовані у Чернівецькій, Тернопільській та Хмельницькій областях.

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Де в Україні пропонують найменшу заробітну плату (регіони)
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 11:47

А в Запоріжжі офіційна 8000!
miss_irine2019
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