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Хто замовляв будівництво
будинку на замовлення?

Хто замовляв будівництво будинку на замовлення?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 20:15

Хто замовляв будівництво будинку на замовлення?

Привіт друзі, чи є тут хто замовляв будівництво будинку на замовлення? поділіться будь-ласка досвідом, чи краще вже купити побудований будинок?

Намагаюсь знайти компанії по будівницту, просто є бажання побудувати по свому проекту. Але так зрозумів по відгукам що не кожному можна довіряти
optodropua
 
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