RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Що зміниться в Україні з 1
лютого: комуналка, ліміти на...

Що зміниться в Україні з 1 лютого: комуналка, ліміти на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 12:34

Що зміниться в Україні з 1 лютого: комуналка, ліміти на...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 лютого на українців чекає низка змін. Зокрема, запроваджуються нові умови для використання електроенергії на опалення, вартість залізничних квитків та ліміти на грошові перекази.

Дивися повний текст
Що зміниться в Україні з 1 лютого: комуналка, ліміти на перекази та ціни на залізничні квитки
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100274
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 19:19

Спецпенсії ліквідують хоча б на час війни чи ні?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22385
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1677 раз.
Подякували: 2365 раз.
 
Профіль
 
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де в Україні пропонують найменшу заробітну плату (регіони)
R2 » Сер 29 січ, 2025 11:47
1 153
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 січ, 2025 11:47
miss_irine2019
В Україні очікується бум фаст-фудів 1, 2
R2 » Сер 13 бер, 2013 15:56
16 5566
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 січ, 2025 21:13
beredis
Ліміти на чай та каву в посилках: про що йдеться в...
R2 » Сер 22 січ, 2025 21:59
1 229
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 січ, 2025 21:59
salvydas

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7379)
01.02.2025 19:17
Sense Bank (13568)
01.02.2025 18:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.