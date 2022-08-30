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Що буде з ринком нерухомості
України у 2025 році? Поспілкуєм

Що буде з ринком нерухомості України у 2025 році? Поспілкуєм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2025 14:00

Що буде з ринком нерухомості України у 2025 році? Поспілкуєм

Отже почнемо:

1. Ви купуєте чи продаєте?

2. Що продаєте, що купуєте?
Чому?

3. Де продаєте, де купуєте?
Чому?

4. Як продаєте чи купуєте, самі чи за допомогою фахівців?
Чому?

5. Ваші прогнози з економікою у сфері нерухомості в Україні
на 6 місяців
на 1 рік
на 2+

Сподіваюся спілкування буде добрим, адекватним та реалістичним, виходячи з вашого особистого досвіду та розуміння.
Усім миру та добра
presto
 
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З нами з: 22.10.08
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