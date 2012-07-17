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Рухи китів вказують, що монета за $0,0004 може досягти...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 лют, 2025 09:48
Пропонуємо до обговорення:
Крипто-кити почали робити великі рухи, і коли це відбувається, розумні спекулянти звертають на це увагу. Маловідома монета, яка коштує всього $0,0004, тихо набирає популярність, оскільки гаманці китів швидко накопичуються. Тепер експерти прогнозують, що вона може підскочити до $8 до 2025 року — вибух на 19 900%! Схований дорогоцінний камінь, що привертає увагу, — це BeerBear, і це ваш шанс увійти на ранньому етапі, поки не почалася велика хвиля FOMO.
Дивися повний текст Рухи китів вказують, що монета за $0,0004 може досягти $8 до 2025 року — входьте до того, як розпочнеться зростання
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