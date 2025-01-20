RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
За січень 2025 року товарообіг
України склав $8,7 млрд

За січень 2025 року товарообіг України склав $8,7 млрд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 17:14

За січень 2025 року товарообіг України склав $8,7 млрд

Пропонуємо до обговорення:
Протягом січня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $5,5 млрд, а експортували — на $3,2 млрд. При цьому оподаткований імпорт склав $4,1 млрд, що становить 74% загальних обсягів імпортованих товарів.

Дивися повний текст
За січень 2025 року товарообіг України склав $8,7 млрд
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100287
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 17:14

дохід від прокачки нафти через нафтопровід Дружба з рф рахується?
yama
 
Повідомлень: 4980
З нами з: 12.08.17
Подякував: 9102 раз.
Подякували: 1059 раз.
 
Профіль
 
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Які документи підтверджують право на виїзд за межі України
R2 » Вів 04 лют, 2025 21:37
4 474
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 лют, 2025 22:16
konstantin kirovograd
Закон про накопичувальну пенсію хочуть ухвалити у 2025 році
R2 » Вів 21 січ, 2025 12:11
1 368
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 січ, 2025 12:11
hxbbgaf
Уряд України хоче повернути біженців з Німеччини через...
R2 » Пон 20 січ, 2025 21:45
2 461
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 січ, 2025 21:53
konstantin kirovograd

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.