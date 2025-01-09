RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Статті на Finance.ua
/
Finance.ua: Контракт на 1
млн та іпотека під 0: які...

Finance.ua: Контракт на 1 млн та іпотека під 0: які...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ексклюзивні тексти про найважливіше та найактуальніше
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 17:27

Finance.ua: Контракт на 1 млн та іпотека під 0: які...

Пропонуємо до обговорення:
Загальний річний дохід учасників програми може сягати 2 мільйонів гривень.
У цьому матеріалі Finance.ua докладно розповідає про те, що це за нова ініціатива, а також, що про це думають українці. Зокрема й військові.

Дивися повний текст Контракт на 1 млн та іпотека під 0: які умови Міноборони обіцяє для 18-24 річних добровольців
D2
 
Повідомлень: 370
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 17:28

думаю 18-24 панацы на , которые на фронте в шоке от этой новости
интересно как они воевать теперь будут, зная, что "побратим" получает столько же, но
дополнительно имеет лям, бесплатное образование и через год может дембельнутца
stokoz
 
Повідомлень: 2214
З нами з: 21.06.11
Подякував: 241 раз.
Подякували: 309 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 01:43

Гениально бля, закрыли границы а теперь "право на виїзд за кордон" выдают как бонус. Усатый апплодирует в аду...
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1301
З нами з: 16.05.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 10:17

Кучеряво...

Ще і це:

Плюс, зауважимо на той факт, що 1 млн гривень пообіцяли виплатити всім, хто раніше підписав контракт із ЗСУ до 25 років. А таких точно не десятки та сотні осіб…

А скільки?


Але з іншого боку -- і питати з них будуть вдвічі більше. Сподіваюсь...
Бо як інакше?

І вже від кого-кого, а від них не має бути скиглення “я не хочу, я не можу, у мене лапки...”
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2511
З нами з: 24.08.10
Подякував: 116 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
 
1
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Revolut в Україні? Які можливості може...
D2 » Чет 09 січ, 2025 16:38
8 1590
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 лют, 2025 16:17
Примат
Finance.ua: Скільки коштує базовий продуктовий набір в...
D2 » Чет 23 січ, 2025 20:53
3 912
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 лют, 2025 14:26
yariklipka56
Finance.ua: Що в Європі можна відвідати дуже дешево чи...
D2 » П'ят 07 лют, 2025 12:59
2 443
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 лют, 2025 18:42
ipazych

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6216)
13.02.2025 08:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.