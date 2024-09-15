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Повернення українських
біженців — основа повоєнного...

Повернення українських біженців — основа повоєнного...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 16:14

Повернення українських біженців — основа повоєнного...

Пропонуємо до обговорення:
Добровільне повернення українських біженців за умови безпеки в країні може стати одним із способів подолання дефіциту робочої сили.

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Повернення українських біженців — основа повоєнного відновлення України
R2
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Робочі руки всім потрібні, добровільно в Україну повернуться лише не робочі.
salvydas
 
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