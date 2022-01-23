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Chevrolet Blazer EV SS став потужнішим, ніж очікувалося
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Додано: Сер 19 лют, 2025 15:52
Пропонуємо до обговорення:
Високопродуктивна версія електричного кросовера Chevrolet була анонсована у 2022 році з заявленою потужністю в 557 кінських сил. Незабаром автівка з’явиться у дилерів зі ще більшою потужністю в 615 «коней» й 881 Нм крутного моменту.
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Додано: Сер 19 лют, 2025 15:52
Ні, якраз залишились проблеми! Навіть у базових моделей є відмови саме в потужності! Раптові, доречі. Але GM робить вигляд, що їх не існує... Дивна поведінка для солідного виробника!
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