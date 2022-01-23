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Chevrolet Blazer EV SS став
потужнішим, ніж очікувалося

Chevrolet Blazer EV SS став потужнішим, ніж очікувалося
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 15:52

Chevrolet Blazer EV SS став потужнішим, ніж очікувалося

Пропонуємо до обговорення:
Високопродуктивна версія електричного кросовера Chevrolet була анонсована у 2022 році з заявленою потужністю в 557 кінських сил. Незабаром автівка з’явиться у дилерів зі ще більшою потужністю в 615 «коней» й 881 Нм крутного моменту.

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Chevrolet Blazer EV SS став потужнішим, ніж очікувалося
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 15:52

Ні, якраз залишились проблеми! Навіть у базових моделей є відмови саме в потужності! Раптові, доречі. Але GM робить вигляд, що їх не існує... Дивна поведінка для солідного виробника!
oldcars4wd
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Модератори: Ірина_, Модератор

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