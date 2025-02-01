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Названо найпоширеніші причини
закриття ФОП в Україні

Названо найпоширеніші причини закриття ФОП в Україні
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2025 13:13

Названо найпоширеніші причини закриття ФОП в Україні

Пропонуємо до обговорення:
У січні зросла тенденція до закриття ФОПів в Україні. За даними «Опендатабот», у перший місяць 2025 року в Україні 61 455 ФОПів припинила діяльність. Це рекордна місячна кількість за весь час повномасштабної війни. Відкрили ФОП минулого місяця 21 358 людей.

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Названо найпоширеніші причини закриття ФОП в Україні
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2025 13:26

февраль-март покажет что к чему-если будем уходить в минус то это красноречивое доказательство кризиса(((
konstantin kirovograd
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