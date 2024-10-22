У 2024 році український ринок IT дещо стабілізувався — про це свідчить активний найм спеціалістів та зростання зарплат у ключових напрямках.
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У SoftServe назвали найбільш затребувані вакансії в ІТ
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Додано: Нед 23 лют, 2025 13:20
У SoftServe назвали найбільш затребувані вакансії в ІТ
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Дивися повний текст
У SoftServe назвали найбільш затребувані вакансії в ІТ
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