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У SoftServe назвали найбільш
затребувані вакансії в ІТ

У SoftServe назвали найбільш затребувані вакансії в ІТ
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 13:20

У SoftServe назвали найбільш затребувані вакансії в ІТ

Пропонуємо до обговорення:
У 2024 році український ринок IT дещо стабілізувався — про це свідчить активний найм спеціалістів та зростання зарплат у ключових напрямках.

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У SoftServe назвали найбільш затребувані вакансії в ІТ
R2
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