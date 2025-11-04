|
|
|
ТОП-12 професій, що будуть затребувані в наступні 10...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 25 лис, 2025 08:08
Пропонуємо до обговорення:
На популярність професій у майбутньому впливає буквально все — штучний інтелект, автоматизація, проблеми екології, доповнена реальність і, звичайно ж, пандемія та нові штами вірусу.
Дивися повний текст ТОП-12 професій, що будуть затребувані в наступні 10 років (дослідження)
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100664
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 25 лис, 2025 08:08
Агроном, сантехнік, електрик, будівельник зникнуть в найближчі 10 років? Моторист СТО, лікар, вчитель....не стаття а маразм
-
vmartyn2204
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 25.11.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 25 лис, 2025 09:33
Тобто професія військового в Україні в найближчі 10 років не буде затребувана. Це говорить про рівень тих дурнів що робили це дослідження.
-
angra
-
-
- Повідомлень: 288
- З нами з: 21.02.11
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 26 лис, 2025 09:42
Це точно
-
rommeo007
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 26.11.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 27 лис, 2025 09:25
[quote="5910807:rommeo007"]Це точно[/quote]
Маю на увазі що дійсно, стаття якась рафінована. Будівельник, сантехнік, зварщик, військовий (яка в Україні від тепер буде актуальна), корочше які є такі і залишуться актуальними. Без любої професіїї нікуди, як не крути. Ця стаття одна з тих що тільки збиває з толку людей. Як колись малорозумні люди бігали за престижними професіями, а потвм з дипломом думали "та нахріна мені ця професія була", або потім працювали по тій престижній професії і також себе з'їдали на ній.
Професія обирається в першу чергу серцем, а потім розумом. Спочатку потрібно знати що ти любиш робити, що ти би робив, від чого ти отримував би задоволення. Та професія чудова на якій ти готовий працювати безкоштовно, на якій ти гориш (а не згораєш), і при тому тобі ще й гроші платять.
-
rommeo007
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 26.11.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|