RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
ТОП-12 професій, що будуть
затребувані в наступні 10...

ТОП-12 професій, що будуть затребувані в наступні 10...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 08:08

ТОП-12 професій, що будуть затребувані в наступні 10...

Пропонуємо до обговорення:
На популярність професій у майбутньому впливає буквально все — штучний інтелект, автоматизація, проблеми екології, доповнена реальність і, звичайно ж, пандемія та нові штами вірусу.

Дивися повний текст
ТОП-12 професій, що будуть затребувані в наступні 10 років (дослідження)
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100664
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 08:08

Агроном, сантехнік, електрик, будівельник зникнуть в найближчі 10 років? Моторист СТО, лікар, вчитель....не стаття а маразм
vmartyn2204
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 25.11.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 09:33

Тобто професія військового в Україні в найближчі 10 років не буде затребувана. Це говорить про рівень тих дурнів що робили це дослідження.
angra
 
Повідомлень: 288
З нами з: 21.02.11
Подякував: 12 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 09:42

Це точно
rommeo007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 26.11.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 09:25

[quote="5910807:rommeo007"]Це точно[/quote]
Маю на увазі що дійсно, стаття якась рафінована. Будівельник, сантехнік, зварщик, військовий (яка в Україні від тепер буде актуальна), корочше які є такі і залишуться актуальними. Без любої професіїї нікуди, як не крути. Ця стаття одна з тих що тільки збиває з толку людей. Як колись малорозумні люди бігали за престижними професіями, а потвм з дипломом думали "та нахріна мені ця професія була", або потім працювали по тій престижній професії і також себе з'їдали на ній.
Професія обирається в першу чергу серцем, а потім розумом. Спочатку потрібно знати що ти любиш робити, що ти би робив, від чого ти отримував би задоволення. Та професія чудова на якій ти готовий працювати безкоштовно, на якій ти гориш (а не згораєш), і при тому тобі ще й гроші платять.
rommeo007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 26.11.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ТОП-10 банків за депозитами в євро, доларах та гривні в...
R2 » П'ят 21 лис, 2025 15:04
2 1075
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 лис, 2025 16:17
Gonzik
ТОП-10 високооплачуваних професій у Польщі без диплому
R2 » Чет 06 лис, 2025 15:22
2 506
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 лис, 2025 17:17
moveton
Що «краде» найбільше грошей з бюджету: топ тіньових схем...
R2 » Вів 04 лис, 2025 17:39
1 348
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 лис, 2025 17:40
salvydas

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (2102)
27.11.2025 11:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.