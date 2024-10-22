У 2024 році український ринок IT дещо стабілізувався — про це свідчить активний найм спеціалістів та зростання зарплат у ключових напрямках.
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У SoftServe назвали найбільш затребувані вакансії в ІТ
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Додано: Нед 23 лют, 2025 13:20
У SoftServe назвали найбільш затребувані вакансії в ІТ
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Дивися повний текст
У SoftServe назвали найбільш затребувані вакансії в ІТ
Додано: Нед 23 лют, 2025 13:20
Круто,що Айті зростає! Хоч я і не в цій сфері, але я радий за спеціалістів!
Додано: Нед 23 лют, 2025 16:56
dyuminvlad
Нема ніякого зростання в Україні
Воно шаленими темпами зростає в Індії та Латинській Америці
А в Україні лише один з напрямків - датаінжинирінг тримається на плаву
Люди які приносять країні валюту не експлуатуючі її ресурси , позбавлені права на відпочинок і базове суспільне життя, є об'єктом остракізму як євреї у 3му рейху.
Додано: Нед 23 лют, 2025 18:13
До слова, обсяг річного ІТ-експорту у 2024-му вдруге за останні роки не зріс, а впав — на понад 4%. Також зменшилася частка IT в загальному експорті послуг.
Додано: Нед 23 лют, 2025 23:16
IT компанія де працює мій син у Харкові закрилась і відкрилась у Хорватії, більше половини співробітників працює за кордоном, отримуючи та зарплату від вже хорватської іірми... от так зростає українське IT
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