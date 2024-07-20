Львів увійшов до списку 50 найзручніших для пішоходів «15-хвилинних міст».
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Українське місто потрапило до рейтингу найзручніших для пішоходів у світі
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Додано: Нед 23 лют, 2025 22:11
Українське місто потрапило до рейтингу найзручніших для...
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Українське місто потрапило до рейтингу найзручніших для пішоходів у світі
Додано: Нед 23 лют, 2025 22:11
Дякую, насмішили :))))
Дуже суб'єктивні критерії, можливо в центрі в межах Площі Ринок воно десь так і є. Але Львів все ж значно більший і тут для пішоходів маса перешкод.
Додано: Нед 23 лют, 2025 22:37
Також критично сприймаю рейтинг. До того ж Львів гористий, що утруднює пересування
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