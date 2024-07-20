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Українське місто потрапило до
рейтингу найзручніших для...

Українське місто потрапило до рейтингу найзручніших для...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 22:11

Українське місто потрапило до рейтингу найзручніших для...

Пропонуємо до обговорення:
Львів увійшов до списку 50 найзручніших для пішоходів «15-хвилинних міст».

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Українське місто потрапило до рейтингу найзручніших для пішоходів у світі
R2
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 22:11

Дякую, насмішили :))))

Дуже суб'єктивні критерії, можливо в центрі в межах Площі Ринок воно десь так і є. Але Львів все ж значно більший і тут для пішоходів маса перешкод.
vovka2008
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 22:37

Також критично сприймаю рейтинг. До того ж Львів гористий, що утруднює пересування
Visky
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Модератори: Ірина_, Модератор

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