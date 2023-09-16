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Суд визнав незаконним
пільгове оподаткування...

Суд визнав незаконним пільгове оподаткування...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 18:19

Суд визнав незаконним пільгове оподаткування...

Пропонуємо до обговорення:
Суд підтримав позицію Державної податкової служби щодо неправомірного використання одним із платників податків пільг, передбачених Конвенцією про уникнення подвійного оподаткування. Про це повідомляє податкова служба в Полтавській області.

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Суд визнав незаконним пільгове оподаткування дивідендів — до бюджету надійшло майже 35 млн грн
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 18:20

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5kopiyok
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 18:20

Стільки питань без відповідей - хто той нерезидент, коли відкрили справу, хто представник резидента...
5kopiyok
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