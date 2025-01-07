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Купувати американську валюту не так вигідно, як...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 06 бер, 2025 01:04
Пропонуємо до обговорення:
Українці останнім часом спостерігають невеликі коливання курсу валют, але середньорічний курс закладено на рівні 45 гривень за долар. Експерти вважають, що в таких умовах купувати американську валюту не так вигідно, як вкладатися в облігації внутрішніх державних позик.
Дивися повний текст Купувати американську валюту не так вигідно, як вкладатися в облігації — експерт
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R2
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Додано: Чет 06 бер, 2025 01:04
16-17 відсотків по овдп на 2025 рік ви не отримаєте, не треба вводити в оману! 15 максимум і то не всюди. По долару вам дадуть 4 відсотки по тим же овдп. Якщо зробите мінімальну математичну калькуляцію, то побачите, що валюту краще купити та на неї купити валютні овдп. Профіль буде невеликий у порівнянні з гривневим овдп, але він буде+краще тримати гроші у валюті: це правило було, є і буде! А коли знову підріжуть країні допомогу, то курс знову скакане так, що гривня вдариться об дно так, що аж трісне! Не до патріотизму тут! Хочете зберегти свої фінанси, то перевіряти цих "Експертів" калькулятором!
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nokiden
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