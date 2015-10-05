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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 10:10

  alibob написав:https://youtu.be/NUahhVKpsJM
Тут небагато, 14хв.
Тетяна Чернігівська про дослідження мозку буддійських монахів.

извините профанация и устойчивое ощущение что тётя фантазирует. "этот участок никак не участвует" нейропсихологи бы погнали ее сцаными тряпками за такой базарно ненаучный уровень непонимания предмета, о котором она вещает.

послушайте хотя бы несколько минут как работу мозга описывают нейробиологи
эта лекция - азбука нейробиологии, еще не наука, а детский сад - 1й шаг в науку.


лекция кстати хорошо объясняет откуда берутся типы мышления (IQ, EQ и др.) а также гиперактивность (доминирование синих маркеров) и апатия с абулией (доминирование красных маркеров) 20я минута 1й части

что касается духовных практик, глубоко в вопросе не разбираюсь но вербальная информация (буквы, цифры) а так же сенсорная (поступающая в виде картинки, запахов, звуков и ощущений в теле) - далеко не полный перечень. Есть не телесные ощущения радость, удивление, любовь. По крайне мере не доказано, что они имеют телесную основу (подергали какой то нерв получили любовь).

Так же существуют сны, которые не подпадают под список выше. Во сне мы не только что то видим (допустим память умеет проецировать картинки), но и общаемся, переживаем какие-то эмоции (как минимум страх в кошмарах) и т.д. Сны самый банальный пример что видов информации поступающей в мозг гораздо больше, чем принято думать. И одной памятью тут всё не объяснить, люди видят во сне то что в жизни никогда не видели, в частности дети (http://s.siteapi.org/2cd07656e85af28.ru ... 79d884.pdf стр 15 и далее вся книга об этом)

Вероятно, во время медитации так же идёт восприятие информации не воспринимаемой стандартными органами чувств и не касающейся нашего мира , иначе духовные практики были бы самыми продвинутыми учёными, с информацией которой нет больше ни у кого.

Подспудно вопрос почему в коре 16 ярдов нейронов а в мозжечке 69 ярдов, не связан ли мозжечок с теми видами ощущение, которые не имеют телесных регистраторов (глаза/уши и т.д.). Судя по количеству нейронов весь потенциал мозга находится там.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 21 бер, 2025 11:15, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 11:01

Re: Психологія та інші цікавинки

  Wirująświatła написав:Вероятно, во время медитации идёт восприятие информации не воспринимаемой стандартными органами чувств и не касающейся нашего мира , иначе практики были бы самыми продвинутыми учёными с информацией которой нет ни у кого.

Если исходить из привычных нам практик работы с информацией, следует уточнить, что мы понимаем под нашим миром? Если считать разные культурные среды с разными традициями мышления разными мирами, все станет на свои места.
А вот сравнение с учеными выглядит как попытка подходить к их миру с нашими критериями. В нашем мире, ученый - это человек, который стремится найти новую информацию и поделиться ей с миром. Но это привычный нам подход.
Не исключено, что упомянутые практики обладают информацией, которой больше ни у кого нет, но не склонны ей делиться, по крайней мере, с людьми из другого мира.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 11:04

  Сибарит написав:Не исключено, что упомянутые практики обладают информацией, которой больше ни у кого нет, но не склонны ей делиться, по крайней мере, с людьми из другого мира.
что знает два человека - известно всем. В любом действии или бездействии есть смысл, как отражение ценностей. Зачем им информация которой они не пользуются? Это примерно как всю жизнь собирать камни, пусть и драгоценные, чтобы они тихо лежали на чердаке навеки скрытые от посторонних взглядов.

Наберусь циннизма предположить что в медитациях никакой ценной миру информации монахи не получают, может быть что то ценное для себя. Но в этом случае их исследование бессмысленно, что вам даст инфа что некий монах счастлив и всем доволен? Все же перед учёными стоят более практические задачи, чем тратить время на исследование того, что никому не нужно.
Wirująświatła
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  #<1 ... 6789
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