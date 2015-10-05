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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 248249250251
Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 11:01

был такой композитор Андрей Эшпай... Известный песней "А снег идёт"
он же написал саундтрек к одноименному фильму Криницы
Летом 1953 года в белорусское село Криницы приезжает новый директор школы Михась Лямешевич (Эдуард Павулс) - и с этого момента председателю колхоза Мохначу становится непросто командовать односельчаными, выполнять сомнительные обязательства и перевыполнять грандиозные планы. Лямешевич принимается активно налаживать учебный процесс, одновременно пытаясь улучшить бытовые условия учителей. Лемешевич, человек вольных взглядов и убеждений, постепенно становится «неудобным» и для секретаря райкома Бородки, и он решает перевести строптивого педагога в другую школу.
как такое можно было написать...хз - ничего более точного о высших эмоциях я не слышал. Кровь стынет. Музыка для тех кто не только пожрать...

ссылка на фильм
https://www.youtube.com/watch?v=gwsVGP8wRuw
песня на 21й минуте
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 12:16

Re: Психологія та інші цікавинки

Востаннє редагувалось Banderlog в Нед 20 кві, 2025 12:19, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 12:20

Faceless шо там? .в мене не відкривається. має бути дівна Любовеч
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 12:42

Re: Психологія та інші цікавинки

Спалился бандерлог, воздух свободы cыграл злую шутку (с)
Сегодня балашов, а завтра кто - портников ?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 12:53

О современном образовании.
Если верить автору, то это "Задание по математике на собеседовании Harvard University Can You solve This". Кроме того, "в немецкой математической олимпиаде вы такое могли бы и повстречать я повстречал".
Не знаю, в моё время это была обычная школьная математическая задачка.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 13:12

fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 13:15

Re: Психологія та інші цікавинки

4/20/1992
рівно 33 роки тому


Mama take this badge from me
I can't use it anymore
It's getting dark too dark to see
Feels like I'm knockin' on Heaven's door

Knock-knock-knockin' on Heaven's door
Mama put my guns in the ground
I can't shoot them anymore
That cold black cloud is comin' down
Feels like I'm knockin' on Heaven's door
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 13:41

fox767676 у Гилби Кларка чёрный 2х грифовый gibson верхний гриф 12 нижний 6 струн

Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 20 кві, 2025 13:51, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 13:49

  Wirująświatła написав:верхний гриф 12 нижний 6 струн

А у арфы все равно больше 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 14:01

  Сибарит написав:
  Wirująświatła написав:верхний гриф 12 нижний 6 струн

А у арфы все равно больше 😁

Скільки вовка не годуй, в слона товще
flyman
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  #<1 ... 248249250251
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