Faceless написав:...... Та то гучно сказано. Просто віск на ватній паличці для видалення волосся з ніздрів, вух, між бровами. Нічого екстраординарного. Власне я б і не знав, якби майстер сам не запропонував. Щодо дорого - за моїми враженнями у Львові ще дорожче.
У нас не предлагали. А Львов скоро будет столицей. Если не по размещению правительства, то по ценам и прибыльности бизнеса. Для этого вполне достаточно ещё год-два продолжения войны и бомбёжек. Магазин будивельника по обороту перещеголяет киевские и, тем более, харьковские супермаркеты.
В пятницу двое студентов колледжа сражались до финиша в «гонке спермы», которую окрестили «первым в мире соревнованием по репродуктивному здоровью».
Конкурс в прямом эфире, задуманный группой технически подкованных подростков, прошел в центре Лос-Анджелеса .
Участники соревнований — студент Университета Южной Калифорнии Тристан Милкер, 20 лет, и Эшер Прогер, 19 лет, который учится в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, главном сопернике команды, — были описаны на официальном сайте Sperm Racing как «две легенды».
У пары были собраны сперматозоиды для микроскопического конкурса талантов, который окрестили «главной битвой фертильности и физической формы, где их собственные сперматозоиды соревнуются под микроскопом».
Милкер был объявлен победителем по итогам трех заездов и получил денежный приз в размере 10 000 долларов.
Зрелище стоимостью 1,4 миллиона долларов состоялось в LA Center Studios, где обычно проходят показы таких голливудских постановок, как «Дюна», «Лучший стрелок: Мэверик» , «Мистер и миссис Смит» и «Безумцы».
Билеты на мероприятие стоили 20 долларов для студентов, 40 долларов для всех желающих, а VIP-билеты стоили 999,99 долларов ....... «Гоночная трасса» имела длину 8 дюймов и была смоделирована по образцу женской репродуктивной системы.
rjkz написав: Нафига? Ногти станут короче/длиннее? Мне главное, чтобы они не мешали. "Мужчина должен быть чуть симпатичнее абизяны" (с) Тут про обезьян популярно говорить.
Ну з такими критеріями до зовнішнього вигляду не можу погодитись. Життя тільки одне і надто коротке, щоб жити неохайно
Ну, почему неохайно. Ногти вполне можно постричь и самому. А вот со стрижкой сложнее. Самому себе несколько проблематично. Сейчас уже давненько стригусь сам, но это потому, что после появления приличной лысины стригусь практически под ноль.
Та-же фигня, только насадка 3мм. А детей наловчился такой машинкой стричь. Только 2 модели причесок. Одна старшему, вторая младшему.
Ой. А я только что сам борщ сварил на семью. Надо было Вас позвать. Вам надо в США. Тут народ сам не готовит почти.
Я не кухар, з мене була вся технічна сторона- реклама, сайт, обладнання, договори, гроші, облік, різні служби контролю. Все інше це дружина, плюс десь 3 кухаря постійних, окремий кондитер по договору та ще один на вареники, не в штаті. Яким чином я в US попаду, хочу розвивать бізнес кайтерингу на прикладі українського? Я нічого не знаю за бізнес в US, це може буть зовсім інша історія, це потрібно все прощупать власними очима, звички харчування місцевих.
"Как попаду?" Это один вопрос, на который нет простого решения, он у каждого свой, учитывая, что путей много и все они непростые. Был уникальный момент с Ю4Ю, но "поезд ушел". А вот как начать свой бизнес кейтеринга в США? Ответ есть. Как правило, чтобы стартовать свой бизнес в незнакомой бизнес-среде, надо пойти работать "на дядю" в этом бизнесе, разобраться в местных нюансах и через пару лет дерзать.