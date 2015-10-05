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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 445446447448
Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 23:30

  Wirująświatła написав:Успіх мда зачёт канешна.

у меня японская гитара ямаха, вдобавок я поспиливал в ноль все лады, купил самые мягкие нейлоновые струны и то так играть как он не могу, пальцы быстро стираются в кровь. недавно установил программу на планшет там всё тоже самое, но без нейлона. может научусь. с другой стороны зачем? пишешь нейросети ноты или аккорды . Скоро нейросети будут встраивать в гитару. показал пальцами на грифе что ты от неё хочешь и дальше она играет без тебя). Нечто похожее уже продаётся, сенсорный гриф, но стоит пока ещё немало.




эконом вариант


Що тільки не видумають :D
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 23:57

  Успіх написав:Що тільки не видумають
я в 17 о таком даже не мечтал. фирменная гитара была пределом чего можно было тогда хотеть. Одновременно обесценилась и музыка. Раньше было нормой собраться у кого то послушать новый/старый альбом дорз, металлики или скорпионс. Сейчас уже ради такого никто не собирается. У каждого любая музыка в смартфоне. Не надо никуда ходить и ни с кем социализироваться. Источник новой музыки - интернет радио. Играет себе фоном. если шото нравится смотришь название или ищешь через soundhound (не все радио показывают название и автора)
Wirująświatła
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