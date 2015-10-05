Додано: Чет 12 чер, 2025 17:06

Wirująświatła написав: .......Лад например переоценивает IQ (судя по цитате на которую вы ответили). Не может "IQ обязан видеть то, что есть". В случае с переоценкой (или недооценкой) детей это родители(школа) должны прогонять детей через подробные анонимные тесты по каждому предмету, чтобы понимать насколько ребенок им владеет. Если конечно учёба - критерий успешности. Или откуда IQ еще "увидит" то "что есть"? .......Лад например переоценивает IQ (судя по цитате на которую вы ответили). Не может "IQ обязан видеть то, что есть". В случае с переоценкой (или недооценкой) детей это родители(школа) должны прогонять детей через подробные анонимные тесты по каждому предмету, чтобы понимать насколько ребенок им владеет. Если конечно учёба - критерий успешности. Или откуда IQ еще "увидит" то "что есть"?

Wirująświatła написав: IQ это интеллект допущений. И даже подробные тесты не панацея, учитель мог что то забыть рассказать, или ребенок не понял вопроса в тесте, или переволновался. Может его беспокоил желудок или ему хотелось пить? Всё это снижает точность. Так же в методологии подсчёта баллов может быть ошибка. Результат теста будет суммой допущений что учитель изложил предмет точно и понятно, в момент тестирования ребенок не волновался и ничего его не беспокоило, в методике теста нет ошибки и прочее ...бла-бла-бла.



Видите какое количество допущений? о каком "то что есть" вообще речь? В быту IQ грешит неточностью обобщений от "гений" до "оболтус" и главное сам не понимает ни степень допущений, ни степень погрешности таких выводов.



Оценивать человека очень сложно. Помимо школьных знаний есть еще мотивация, бытовые навыки, навыки коммуникаций, волевые качества, область интересов и увлечений, эмпатия, вежливость, культура речи и поведения. Как это всё можно оценить одним словом? С огромной долей вероятности, что "гений" что "оболтус" - будут ошибочными оценками.



Я когда хочу что то узнать, в т.ч. о себе и своей жизни - собираю статистику. Мне эти "IQ допущения" по важным вопросам нафиг не нужны. Я хочу знать точно выгодна ли мне та или иная сделка, какое у меня состояние здоровья и т.д. без допущений с погрешностью от "всё ок" до "всё пропало". IQ это интеллект допущений. И даже подробные тесты не панацея, учитель мог что то забыть рассказать, или ребенок не понял вопроса в тесте, или переволновался. Может его беспокоил желудок или ему хотелось пить? Всё это снижает точность. Так же в методологии подсчёта баллов может быть ошибка. Результат теста будет суммой допущений что учитель изложил предмет точно и понятно, в момент тестирования ребенок не волновался и ничего его не беспокоило, в методике теста нет ошибки и прочее ...бла-бла-бла.Видите какое количество допущений? о каком "то что есть" вообще речь? В быту IQ грешит неточностью обобщений от "гений" до "оболтус" и главное сам не понимает ни степень допущений, ни степень погрешности таких выводов.Оценивать человека очень сложно. Помимо школьных знаний есть еще мотивация, бытовые навыки, навыки коммуникаций, волевые качества, область интересов и увлечений, эмпатия, вежливость, культура речи и поведения. Как это всё можно оценить одним словом? С огромной долей вероятности, что "гений" что "оболтус" - будут ошибочными оценками.Я когда хочу что то узнать, в т.ч. о себе и своей жизни - собираю статистику. Мне эти "IQ допущения" по важным вопросам нафиг не нужны. Я хочу знать точно выгодна ли мне та или иная сделка, какое у меня состояние здоровья и т.д. без допущений с погрешностью от "всё ок" до "всё пропало".

Для оценки доволен/недоволен не нужна статистика.



Но эти ощущения не пальцем в небо. Если человек доволен работой, значит он доволен зарплатой, начальником, коллективом, графиком. Как только один из факторов теряет положительную валентность, автоматически EQ становится недоволен работой в целом.

в моем классе девочек троешниц было пару штук, и те с задержками умственного развития. Среди пацанов троешников было 50+ %. Мальчик-отличник вызывал недобрую улыбку. А получить двойку на уроке было в чём то более почётно, чем тройку. Вчера читал, с большей вероятностью, учитель поставит высокую оценку девочке, чем мальчику. Не верите? гуглите статистику чья успеваемость вышев моем классе девочек троешниц было пару штук, и те с задержками умственного развития. Среди пацанов троешников было 50+ %. Мальчик-отличник вызывал недобрую улыбку. А получить двойку на уроке было в чём то более почётно, чем тройку.

Протестное поведение. В конфликтах с учителями, которые иногда вспыхивали, мальчики вели себя без страха, в лицо спрашивая и что вы мне сделаете? Когда то мне учительница пригрозила двойкой в табель, на что я ей при всех под общий хохот ответил, себе поставьте.

Этим опасен IQ. Думая что мыслит точно, за точность он воспринимает вербализацию ощущений, которые часто сам не понимает. В эти оценки вклиниваются хотелки, симпатии/антипатии, настроения, состояние здоровья. Какую может дать оценку человек с температурой и орз? Влияет ли температура или головная боль на точность мышления? А если перед этим он с кем то поругался или получил штраф по почте?

Виталик, перестаньте играться в детский сад. Вы меня читаете и не в цитатах. Так же, как читаете и"а. Ну точно же как в мультике о Простоквашино.Вы не захотели уточнить, что такое EQ и IQ, чтопонимаете под этими терминами.Возможно, я неправильно вас понимаю, но, вроде, так: IQ это рациональное/логическое мышление (оно обязательно вербальное, во всяком случае, других вариантов мы не знаем);EQ - эмоциональное "мышление". Кавычки потому, что это всё-таки не мышление, но не знаю, как назвать. Восприятие, что ли?Если так, то с IQ (не с коэффициентом) у вас явно плохо.Тесты весьма плохой метод оценивания. Применяется вынужденно - для объективности оценки и для ускорения процесса. Нормальный родитель оценивает ребёнка не по тестам, а по разговорам, проверке (хотя бы периодически) тетрадей, домашних заданий и т.п. Отзывы учителя тоже имеют значение, если вы ему доверяете. Хотя тут, действительно, надо уметь отличить комплимент или, наоборот, предвзятое отношение. Чёрно-белая градация "гений" или "оболтус" присуща, скорее, EQ. Ну ещё, может, "обычный". Так же, как "нравится - не нравится - безразлично". Вот это оценка EQ.IQ допускает (и хочет) гораздо больше градаций, желательно выраженных числами. Но это не всегда возможно. Не всё можно выразить числом (или мы пока не научились это делать).Кстати, у вас очень хороший пример со здоровьем.Вы хотите знать его состояние "без допущений с погрешностью от "всё ок" до "всё пропало". EQ вам этого не даст. Оно может сказать: "Прекрасно", "Плохо" (может ещё подсказать, что конкретно болит) и "Так себе" (не прекрасно, что-то не так, но не понятно, что).Чтобы знать точно, вы обратитесь к врачу, он вас осмотрит, померяет давление, послушает стетоскопом, при необходимости направит на более сложные анализы вплоть до томограммы. И только после получения нужной информации врач сможет (скорее всего) сказать, что с вами, и назначить лечение. Вот это работа IQ.Нет, вы конечно можете положиться на EQ - пойти к знахарю, он на вас посмотрит. расскажет, что вас сглазили или ещё что в таком же духе, даст вам какие-то травки или посоветует пить мочу бешеной собаки. (Я не отрицаю полностью народную медицину или аюр-веду, но по большей части это так, как я описал). Вот это "точная" работа EQ.Верно.Для бинарной оценки доволен/недоволен этого достаточно.А вот для принятия решения, что делать в случае недовольства, явно недостаточно.Для этого надо определить, чем конкретно вы недовольны, проанализировать ситуацию и решить, что делать - просить о повышении зарплаты, искать новую работу, решить, что "+" перевешивают "-" и ничего не менять. Это всё работа IQ.Есть гораздо более простое объяснение. Девочки, как правило, более прилежные, чем мальчики. Мальчики бОльшие, скажем так, разгильдяи. Соответственно, и оценки хуже. И это зависит не от учителя.Единственное, что можно сказать, вы "под общий хохот" продемонстрировали элементарное хамство.Безусловно влияет.Но опять же отсутствует логика. Это как раз влияние эмоций, EQ.Нормальный IQ понимает, что его недовольство чем-то (например, ребёнком) в данный момент вызвано плохим настроением, или головной болью, или ещё чем-то, и постарается сдержаться. Это не всегда удаётся, но IQ это понимает и старается позже исправить.Прокомментировал не всё, но у вас слишком длинно.К чему вы привели "105 чувств и 55 состояний", не понятно. Тем более, если вспомнить обсуждавшиеся тут вопросы языка, в другом языке этих "чувств и состояний" может быть значительно больше или меньше, в зависимости от "проработанности" этого вопроса в данном языке. Хотя понятно, что сами "чувства и состояния" от языка не зависят. Из того, например, что в укр. языке обида и оскорбление называются одним словом образа, не следует, что человек не различает их.