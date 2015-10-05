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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 550551552553554>
Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 17:42

  alibob написав:Я вище писав за "коректори" саме не фармакопейні, а за "гомеопатію", тобто гриби та рослини.
для меня грибы - темный лес, пусть другие полечатся ими и каннабисом, я со стороны понаблюдамс. Или вы про какие ещё растения? Пишите, может я чего то не знаю, правая рука готова гуглить...

из стимуляторов я пробовал Гинкго Билоба (Препарат улучшает мозговое кровообращение). эффекта ноль.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 12 чер, 2025 18:03, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 17:44

  Faceless написав:
Banderlog написав:.......
ну і на хіба той гедзь треба? Заради 30 слів окрему букву вводити? Ви її часто шукаєте на клавіатурі?
Слів було набагато більше, просто за совку мову підганяли до російської
Я доречі регулярно користуюсь. Це здоровий ґлузд і підґрунтя відродження української мови
Було.
Колись.
У праслов'янській мові всі слова вимовлялися з [ɡ] («ґ»)[джерело?1]. Потім [коли?] у деяких слов'янських мовах він перейшов у гортанний задньоязиковий приголосний, фарингальний звук («г»): чи [ɦ] (в українській, у чеській, у словацькій, у верхньолужицькій), чи [ɣ] (у білоруській, південних російських діалектах). На думку В. І. Абаєва, у південно-східних слов'янських говірках (українських і південноросійських) цей перехід стався внаслідок субстратного впливу скіфо-сарматської мови (разом з низкою інших іновацій)[2].

Але звук [ɡ] залишився у деяких українських словах (напр., якби [йаґби́]), а згодом в українську мову почали потрапляти іншомовні слова і виникла потреба відтворювати цей проривний звук, відрізняючи його від фрикативного [ɦ], що позначався літерою г.

На думку сучасних дослідників, в українську мову фонема /ɡ/ проникла завдяки численним германізмам. З. В. Рожченко розглядає як запозичення з їдишу, зокрема, такі слова: ґанок, ґвалт, ґрати, ґешефт та ін.[3] (згідно з ЕСУМ, ґешефт запозичене прямо з німецької, ґанок і ґвалт — через польське посередництво, а ґрати — запозичення з польської)[4]. З німецької мови в свою чергу запозичені ґаблі, ґонт, ґрунт, з угорської — ґазда, ґандж, леґінь, з польської — аґрус, ґедзь, ґніт, ґрати, ґудзик, з румунської — ґирлиґа, ґринджоли, мамалиґа, ремиґати[4].
.........
Професор І. Р. Вихованець так описує місце фонеми /ɡ/ в українській фонологічній системі: «Фонема ґ посідає периферійне місце в сукупності фонем української мови, що засвідчує її використання в порівняно небагатьох словах звуконаслідувального та іншомовного походження. Проте вона функціонує в українській мові, що і сприяло закріпленню літери ґ. Звичайно, ідеться здебільшого про іншомовні слова»
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90
На практике, не знаю, как на западе, но в остальной части Украины звук ґ не используется, везде произносят фрикативный г. Зачем усложнять и заставлять запоминать слова со звуком ґ?
И, как видите, никакого "здорового ґлузду і підґрунтя відродження української мови".
У меня на компе напечатать "ґ" не получается, копировал вашу букву.
Мог бы привести и ещё цитаты об истории этой буквы и звука, но, думаю, достаточно триггернул вас, если захотите, найдёте сами. Язык меняется, и если этот звук употреблялся 500 лет назад, то это не значит, что его нужно возрождать сегодня.
І якраз "жива українська мова" це фрикативний звук "г"
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 12 чер, 2025 17:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 17:55

друзья и тем кому пофиг, хочу вам сказать что человек подсаживается на всё, что вызывает стимуляцию - наркота, алкоголь, табак, антипсихотики, антидепрессанты, секс, азартные игры, комп.игры (не все), онанизм, порнография (отдельно), буллинг (со стороны агрессора), в некоторых случаях еда. Может чего то не вспомнил. Подсаживаются не все, а только эмоционально дефицитные. То что я перечислил как бы компенсирует эти дефициты, встраиваясь в психику. Потом наступает либо ломка, либо "стимулирующий интерес" становится сверхценным.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 12 чер, 2025 18:05, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 17:55

  Faceless написав:
Успіх написав:
  Faceless написав:Це здоровий ґлузд і підґрунтя відродження української мови
Тут - перестарались ;)

Все таки частіше пишеться і вживається "глузд", а не "ґлузд"!
Частіше тільки тому, що за совку українські слова підганяли, щоб позбутися унікальних звуків і букв. А насправді- ґлузд. То бачте, як радянська політика навіть вас змусила думати, що то є якесь чужерідне і чудернацьке, відгородивши вас ґратами зросійщення від живої української мови

Политика не меняет произношение. Или влияет, но очень слабо.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 18:07

  ЛАД написав:У меня на компе напечатать "ґ" не получается, копировал вашу букву.

Помнится, Я когда-то случайно ее находил. У меня под рукой клавиатуры нет, но попробуйте поискать ее на клавише с тильдой (слева от единицы)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 18:22

  flyman написав:ґей, ґотаб, ґордон, ґулять-так-ґулять, ґриби, ґомеопатія, ґвалт
юмор канеш специфический. но признаю, смешно.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 18:30

Розкрито секрет двірника аеродрому))

  Wirująświatła написав:друзья и тем кому пофиг, хочу вам сказать что человек подсаживается на всё, что вызывает стимуляцию - наркота, алкоголь, табак, антипсихотики, антидепрессанты, секс, азартные игры, комп.игры (не все), онанизм, порнография (отдельно), буллинг (со стороны агрессора), в некоторых случаях еда. Может чего то не вспомнил. Подсаживаются не все, а только эмоционально дефицитные. То что я перечислил как бы компенсирует эти дефициты, встраиваясь в психику. Потом наступает либо ломка, либо "стимулирующий интерес" становится сверхценным.

Напевно наш Ґотаб з цього списку нічого не викреслить :lol:
Всім цим стимулюється :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 18:32

  Slon_Nosov написав:Колись ви здавались розумною людиною, а зараз ваше намаганя здаватись розумнішим визиває співчуття...
перенесу это сюда, поскольку разум и эмпатию обсужают здесь.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 18:35

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:У меня на компе напечатать "ґ" не получается, копировал вашу букву.

Помнится, Я когда-то случайно ее находил. У меня под рукой клавиатуры нет, но попробуйте поискать ее на клавише с тильдой (слева от единицы)
Нашёл варианты здесь - https://webpen.com.ua/pages/linguistic_norm/letter_G.html.
Но у меня не работает.
Хотя для меня не актуально. Я эти исключения учить не буду.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 19:14

асоціативний ряд

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:ґей, ґотаб, ґордон, ґулять-так-ґулять, ґриби, ґомеопатія, ґвалт
юмор канеш специфический. но признаю, смешно.

як психолух ти би мав відати що таке асоціативний ряд. ґаньба!

п.с.
для будівельника: ґенделик
Востаннє редагувалось flyman в Чет 12 чер, 2025 19:21, всього редагувалось 1 раз.
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