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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 552553554555556>
Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 20:21

  Banderlog написав: і дозволили индика. За якою логікою не понятно. В нас ніби більше нема слів щоб на и починаль етимологія теж ніби від індії

А в английском от Турции. Загадочная птица-космополит 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 20:32

Re: Психологія та саморозвиток

Сибарит написав:
  Banderlog написав: і дозволили индика. За якою логікою не понятно. В нас ніби більше нема слів щоб на и починаль етимологія теж ніби від індії

А в английском от Турции. Загадочная птица-космополит
Причому до індії птаха віднесли через помилку, куди ж то вони приплили, як і індіанців. А з turkey ще цікавіша історія. Коротше така назва через схожість з цесаркою, яку звали "турецька курка", бо завозили їх з османської імперії.
Самі Турки індичку (turkey) теж називають hindi (тобто індійський).
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 20:50

нема ніякої фіртки, хіба що в мокш "форточка"

  Faceless написав:Але чого це "ф" не характерно? Так, багато де більш питомим є "п" замість "ф", та там, де в латинці th - на т. Але щоб прям звук нехарактерний - то думаю занадто категорично. Хвайна буква і звук. Най буде. Хвілосовствувать на катедрі будем про ф.

хвіртка, хвіст, хвощ, хвойда

нема ніякої фіртки, хіба що в мокш "форточка"
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 20:53

  Сибарит написав:
  Banderlog написав: і дозволили индика. За якою логікою не понятно. В нас ніби більше нема слів щоб на и починаль етимологія теж ніби від індії

А в английском от Турции. Загадочная птица-космополит 😁

гиндик
Гундай (Hyundai), не плутати з Кірілом
Востаннє редагувалось flyman в Чет 12 чер, 2025 20:58, всього редагувалось 2 разів.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 20:54

Re: Психологія та саморозвиток

flyman написав:
  Faceless написав:Але чого це "ф" не характерно? Так, багато де більш питомим є "п" замість "ф", та там, де в латинці th - на т. Але щоб прям звук нехарактерний - то думаю занадто категорично. Хвайна буква і звук. Най буде. Хвілосовствувать на катедрі будем про ф.

хвіртка, хвіст, хвощ, хвойда

нема ніякої фіртки, хіба що в мокш "форточка"
Кватирка
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 21:05

  flyman написав:Гундай (Hyundai), не плутати з Кірілом

Очень трудно Хёндэ перепутать с Кириллом 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 21:09

  Сибарит написав:
  flyman написав:Гундай (Hyundai), не плутати з Кірілом

Очень трудно Хёндэ перепутать с Кириллом 😁

Особливо якщо він «мерседес»)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 21:32

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Faceless написав:........
Частіше тільки тому, що за совку українські слова підганяли, щоб позбутися унікальних звуків і букв. А насправді- ґлузд. То бачте, як радянська політика навіть вас змусила думати, що то є якесь чужерідне і чудернацьке, відгородивши вас ґратами зросійщення від живої української мови

Политика не меняет произношение. Или влияет, но очень слабо.
Політика, що визначає редакції словників, офіційні правила граматики, орфографії, шкільні програми, цензурує книжки - якраз і визначає вимову, з часом.

З дуже великим часом.
Распространение фрикативного "г" происходило очень давно и постепенно вытесняло "ґ".
В русском языке как раз нет "г". Точнее буква есть, но она обозначает звук, который в сегодняшнем укр. языке обозначается буквой "ґ".
Я не филолог, спорить не буду. Но просто как раз недавно интересовался этим вопросом и немного почитал. Обвинять Союз в исчезновении звука "ґ" не приходится.
Это видно даже из тех цитат, которые я привёл из укр. Вики.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 21:41

  Faceless написав:.....
https://www.radiosvoboda.org/a/news-ind ... 68706.html «Индик» – це фейк – голова комісії з підготовки нової редакції українського правопису

Хорошо хоть не повернули «репресований» правопис - инший, иноді.
Все эти реформы никак не способствуют возрождению укр. языка, а только множит количество "неграмотных" людей.
"Вівфліотека" ще не треба писати?
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 12 чер, 2025 21:45, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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гитара с эффектами
Wirująświatła
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