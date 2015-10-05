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Психологія та саморозвиток
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Додано: Чет 12 чер, 2025 20:21
Banderlog написав:
і дозволили индика. За якою логікою не понятно. В нас ніби більше нема слів щоб на и починаль етимологія теж ніби від індії
А в английском от Турции. Загадочная птица-космополит 😁
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Додано: Чет 12 чер, 2025 20:32
Сибарит написав: Banderlog написав:
і дозволили индика. За якою логікою не понятно. В нас ніби більше нема слів щоб на и починаль етимологія теж ніби від індії
А в английском от Турции. Загадочная птица-космополит
Причому до індії птаха віднесли через помилку, куди ж то вони приплили, як і індіанців. А з turkey ще цікавіша історія. Коротше така назва через схожість з цесаркою, яку звали "турецька курка", бо завозили їх з османської імперії.
Самі Турки індичку (turkey) теж називають hindi (тобто індійський).
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Додано: Чет 12 чер, 2025 20:50
Faceless написав:
Але чого це "ф" не характерно? Так, багато де більш питомим є "п" замість "ф", та там, де в латинці th - на т. Але щоб прям звук нехарактерний - то думаю занадто категорично. Хвайна буква і звук. Най буде. Хвілосовствувать на катедрі будем про ф.
хвіртка, хвіст, хвощ, хвойда
нема ніякої фіртки, хіба що в мокш "форточка"
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flyman
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Додано: Чет 12 чер, 2025 20:53
Сибарит написав: Banderlog написав:
і дозволили индика. За якою логікою не понятно. В нас ніби більше нема слів щоб на и починаль етимологія теж ніби від індії
А в английском от Турции. Загадочная птица-космополит 😁
гиндик
Гундай (Hyundai), не плутати з Кірілом
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 12 чер, 2025 20:58, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 12 чер, 2025 20:54
flyman написав: Faceless написав:
Але чого це "ф" не характерно? Так, багато де більш питомим є "п" замість "ф", та там, де в латинці th - на т. Але щоб прям звук нехарактерний - то думаю занадто категорично. Хвайна буква і звук. Най буде. Хвілосовствувать на катедрі будем про ф.
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нема ніякої фіртки, хіба що в мокш "форточка"
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Додано: Чет 12 чер, 2025 21:05
flyman написав:
Гундай (Hyundai), не плутати з Кірілом
Очень трудно Хёндэ перепутать с Кириллом 😁
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Додано: Чет 12 чер, 2025 21:09
Сибарит написав: flyman написав:
Гундай (Hyundai), не плутати з Кірілом
Очень трудно Хёндэ перепутать с Кириллом 😁
Особливо якщо він «мерседес»)
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Додано: Чет 12 чер, 2025 21:32
Faceless написав: ЛАД написав: Faceless написав:
........
Частіше тільки тому, що за совку українські слова підганяли, щоб позбутися унікальних звуків і букв. А насправді- ґлузд. То бачте, як радянська політика навіть вас змусила думати, що то є якесь чужерідне і чудернацьке, відгородивши вас ґратами зросійщення від живої української мови
Политика не меняет произношение
. Или влияет, но очень слабо.
Політика, що визначає редакції словників, офіційні правила граматики, орфографії, шкільні програми, цензурує книжки - якраз і визначає вимову, з часом.
З дуже великим часом.
Распространение фрикативного "г" происходило очень давно и постепенно вытесняло "ґ".
В русском языке как раз нет "г". Точнее буква есть, но она обозначает звук, который в сегодняшнем укр. языке обозначается буквой "ґ".
Я не филолог, спорить не буду. Но просто как раз недавно интересовался этим вопросом и немного почитал. Обвинять Союз в исчезновении звука "ґ" не приходится.
Это видно даже из тех цитат, которые я привёл из укр. Вики.
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Додано: Чет 12 чер, 2025 21:41
Хорошо хоть не повернули «репресований» правопис - инший, иноді.
Все эти реформы никак не способствуют возрождению укр. языка, а только множит количество "неграмотных" людей.
"Вівфліотека" ще не треба писати?
Востаннє редагувалось ЛАД
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Додано: Чет 12 чер, 2025 21:44
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