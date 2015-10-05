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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 553554555556>
Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 21:47

  ЛАД написав:
  Faceless написав:.....
https://www.radiosvoboda.org/a/news-ind ... 68706.html «Индик» – це фейк – голова комісії з підготовки нової редакції українського правопису

Хорошо хоть не повернули «репресований» правопис - инший, иноді.
Все эти реформы никак не способствуют возрождению укр. языка, а только множит количество "неграмотных" людей.
"Вівфліотека" ще не треба писати?

Мені здається всі мови живі і постійно міняються.
Не настільки добре знаю англ, але багато з того що вчилось у школі у курсі англ мови , або відмерло, або має інший контекст.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 21:55

  Hotab написав:Не настільки добре знаю англ, але багато з того що вчилось у школі у курсі англ мови , або відмерло, або має інший контекст.

У меня есть подозрение, что нас не совсем правильно учили. Умышленно.
Термин "soviet English" появился не на пустом месте.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 21:57

Re: Психологія та саморозвиток

ЛАД написав:
  Faceless написав:.....
https://www.radiosvoboda.org/a/news-ind ... 68706.html «Индик» – це фейк – голова комісії з підготовки нової редакції українського правопису

Хорошо хоть не повернули «репресований» правопис - инший, иноді.
Все эти реформы никак не способствуют возрождению укр. языка, а только множит количество "неграмотных" людей.
"Вівфліотека" ще не треба писати?

Якраз "харківський" правопис куди більш органічний, як на мене.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 22:01

  Hotab написав:
  Сибарит написав:
  flyman написав:Гундай (Hyundai), не плутати з Кірілом

Очень трудно Хёндэ перепутать с Кириллом 😁

Особливо якщо він «мерседес»)

це Паша
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 22:02

Психологія та саморозвиток

ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:Политика не меняет произношение. Или влияет, но очень слабо.
Політика, що визначає редакції словників, офіційні правила граматики, орфографії, шкільні програми, цензурує книжки - якраз і визначає вимову, з часом.

З дуже великим часом.
Распространение фрикативного "г" происходило очень давно и постепенно вытесняло "ґ".
В русском языке как раз нет "г". Точнее буква есть, но она обозначает звук, который в сегодняшнем укр. языке обозначается буквой "ґ".
Я не филолог, спорить не буду. Но просто как раз недавно интересовался этим вопросом и немного почитал. Обвинять Союз в исчезновении звука "ґ" не приходится.
Это видно даже из тех цитат, которые я привёл из укр. Вики.
З української абетки літеру ґ вилучили за наказом сталіна в 1933.
https://zn.ua/ukr/ART/chim-bilshovickiy ... era-g.html Чим більшовицькій системі не догодила літера Ґ - Amp

Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 22:04

  Hotab написав:
  ЛАД написав:
  Faceless написав:.....
https://www.radiosvoboda.org/a/news-ind ... 68706.html «Индик» – це фейк – голова комісії з підготовки нової редакції українського правопису

Хорошо хоть не повернули «репресований» правопис - инший, иноді.
Все эти реформы никак не способствуют возрождению укр. языка, а только множит количество "неграмотных" людей.
"Вівфліотека" ще не треба писати?

Мені здається всі мови живі і постійно міняються.
Не настільки добре знаю англ, але багато з того що вчилось у школі у курсі англ мови , або відмерло, або має інший контекст.

Верно, что-то отмирает, что-то меняет контекст. Амер. английский отличается от британского.
Поэтому, в частности, против попыток/стараний "возрождать" язык путём искусственного возврата к давно исчезнувшим нормам или "исправлять" старые ошибки.
Библиотека тоже ошибка, но уже давно привычная. Можете забить в переводчик гугл βιβλίον и послушать, как звучит.
Библия тоже ошибка.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 12 чер, 2025 22:09, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 22:06

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Faceless написав:.........Політика, що визначає редакції словників, офіційні правила граматики, орфографії, шкільні програми, цензурує книжки - якраз і визначає вимову, з часом.

З дуже великим часом.
Распространение фрикативного "г" происходило очень давно и постепенно вытесняло "ґ".
В русском языке как раз нет "г". Точнее буква есть, но она обозначает звук, который в сегодняшнем укр. языке обозначается буквой "ґ".
Я не филолог, спорить не буду. Но просто как раз недавно интересовался этим вопросом и немного почитал. Обвинять Союз в исчезновении звука "ґ" не приходится.
Это видно даже из тех цитат, которые я привёл из укр. Вики.
З української абетки літеру ґ вилучили за наказом сталіна в 1933.
https://zn.ua/ukr/ART/chim-bilshovickiy ... era-g.html Чим більшовицькій системі не догодила літера Ґ - Amp
.......
Да знаю я.
Но я говорю о звуке.
Он исчезал не благодаря Сталину.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 22:09

Взагалі прикольно, коли якісь хіти виконують нестандартно

  Wirująświatła написав:гитара с эффектами

Це вже було, але!
https://youtube.com/shorts/e0mtel-u2QY? ... BRAb4-qZfb
Але може ти цього року сам таке навчишся? 8)
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 22:15

А тут - Бентона треба, щоб прокоментував

https://youtube.com/shorts/gqyIJcrEtD8? ... RxdI6EzmzN
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 22:15

Психологія та саморозвиток

ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:[quote="5864263:Faceless"]
.........Політика, що визначає редакції словників, офіційні правила граматики, орфографії, шкільні програми, цензурує книжки - якраз і визначає вимову, з часом.

З дуже великим часом.
Распространение фрикативного "г" происходило очень давно и постепенно вытесняло "ґ".
В русском языке как раз нет "г". Точнее буква есть, но она обозначает звук, который в сегодняшнем укр. языке обозначается буквой "ґ".
Я не филолог, спорить не буду. Но просто как раз недавно интересовался этим вопросом и немного почитал. Обвинять Союз в исчезновении звука "ґ" не приходится.
Это видно даже из тех цитат, которые я привёл из укр. Вики.
З української абетки літеру ґ вилучили за наказом сталіна в 1933.
https://zn.ua/ukr/ART/chim-bilshovickiy ... era-g.html Чим більшовицькій системі не догодила літера Ґ - Amp
.......
Да знаю я.
Но я говорю о звуке.
Он исчезал не благодаря Сталину.[/quote]Там вистачає досліджень. Буква є бо є звук. Літера була включена в словники, граматику, хоч там і мінявся баланс між ґ та г з часом. За більшовиків прийнялися саме насильно викорінювати унікальну літеру з мови, це факт. То з чим тоді ви сперечаєтесь?
Ну те що вас особисто не подобається ґ, як і "харківська" граматика, вже теж зрозуміло. Саме цього власне і добивалися більшовики. Але ж ви ніби не є носієм української, в сенсі ви нею не спілкуєтесь, хоч і володієте, то чого ви так переймаєтесь?
Faceless
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