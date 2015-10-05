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#<1 ... 553554555556 Додано: Чет 12 чер, 2025 22:18 Успіх написав: Це вже було, але!

https://youtube.com/shorts/e0mtel-u2QY ? ... BRAb4-qZfb

Але може ти цього року сам таке навчишся Це вже було, але!? ... BRAb4-qZfbАле може ти цього року сам таке навчишся там подстава. звук синтезаторный а он делает вид что играет на гитаре. акустика так не звучит. малой наёпывает новичков типа смотри как я круто умею



На экранном синтезаторе я тебе сыграю что угодно. Разве это важно? придумать бы интересную мелодию... а повторить чью то много ума не надо. с придумать проблема. она сначала должна звучать у тебя внутри, только потом руки уже играют ее на чём нибудь.





мы с пацанами пробовали писать песни, таких песен как цоя можно миллион написать. выпал снег, замёрз лёд, в тени фонарей кто то там хромая идёт. тьпфу как примитивно.



А как рыбников? это непостижимо. как будто он эту мелодии из космоса получил. я когда его слушаю даже гитару в руки брать не хочу, мне такое не придумать никогда...





там подстава. звук синтезаторный а он делает вид что играет на гитаре. акустика так не звучит. малой наёпывает новичков типа смотри как я круто умеюНа экранном синтезаторе я тебе сыграю что угодно. Разве это важно? придумать бы интересную мелодию... а повторить чью то много ума не надо. с придумать проблема. она сначала должна звучать у тебя внутри, только потом руки уже играют ее на чём нибудь.мы с пацанами пробовали писать песни, таких песен как цоя можно миллион написать. выпал снег, замёрз лёд, в тени фонарей кто то там хромая идёт. тьпфу как примитивно.А как рыбников? это непостижимо. как будто он эту мелодии из космоса получил. я когда его слушаю даже гитару в руки брать не хочу, мне такое не придумать никогда... Wirująświatła

Повідомлень: 30352 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2517 раз. Подякували: 3500 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 чер, 2025 00:11

https://t.me/KrokooDil/23288 какое там у арестовича звание, полковник? послушайте 2 минуты Wirująświatła

Повідомлень: 30352 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2517 раз. Подякували: 3500 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 чер, 2025 00:45 Faceless написав: ЛАД написав: Faceless написав: ----------------------------

ЛАД

............

З дуже великим часом.

Распространение фрикативного "г" происходило очень давно и постепенно вытесняло "ґ".

В русском языке как раз нет "г". Точнее буква есть, но она обозначает звук, который в сегодняшнем укр. языке обозначается буквой "ґ".

Я не филолог, спорить не буду. Но просто как раз недавно интересовался этим вопросом и немного почитал. Обвинять Союз в исчезновении звука "ґ" не приходится.

Это видно даже из тех цитат, которые я привёл из укр. Вики.

----------------------------

З української абетки літеру ґ вилучили за наказом сталіна в 1933.

https://zn.ua/ukr/ART/chim-bilshovickiy ... era-g.html Чим більшовицькій системі не догодила літера Ґ - Amp

....... ----------------------------............З дуже великим часом.Распространение фрикативного "г" происходило очень давно и постепенно вытесняло "ґ".В русском языке как раз нет "г". Точнее буква есть, но она обозначает звук, который в сегодняшнем укр. языке обозначается буквой "ґ".Я не филолог, спорить не буду. Но просто как раз недавно интересовался этим вопросом и немного почитал. Обвинять Союз в исчезновении звука "ґ" не приходится.Это видно даже из тех цитат, которые я привёл из укр. Вики.----------------------------З української абетки літеру ґ вилучили за наказом сталіна в 1933.Чим більшовицькій системі не догодила літера Ґ - Amp....... Да знаю я.

Но я говорю о звуке.

Он исчезал не благодаря Сталину. Да знаю я.Но я говорю о звуке.Он исчезал не благодаря Сталину. Там вистачає досліджень. Буква є бо є звук. Літера була включена в словники, граматику, хоч там і мінявся баланс між ґ та г з часом. За більшовиків прийнялися саме насильно викорінювати унікальну літеру з мови, це факт. То з чим тоді ви сперечаєтесь?

Ну те що вас особисто не подобається ґ, як і "харківська" граматика, вже теж зрозуміло. Саме цього власне і добивалися більшовики. Але ж ви ніби не є носієм української, в сенсі ви нею не спілкуєтесь, хоч і володієте, то чого ви так переймаєтесь? Там вистачає досліджень. Буква є бо є звук. Літера була включена в словники, граматику, хоч там і мінявся баланс між ґ та г з часом. За більшовиків прийнялися саме насильно викорінювати унікальну літеру з мови, це факт. То з чим тоді ви сперечаєтесь?Ну те що вас особисто не подобається ґ, як і "харківська" граматика, вже теж зрозуміло. Саме цього власне і добивалися більшовики. Але ж ви ніби не є носієм української, в сенсі ви нею не спілкуєтесь, хоч і володієте, то чого ви так переймаєтесь? Про "харківську" граматику нічого не знаю крім того, що була така. Чим вона відрізнялась від сьогоднішньої, не знаю. Тому обговорювати не можу.

Так, я не є носієм.

Але у радянські часи часто їздили до колгоспу. Бувало, далеко від Харкова, де люди розмовляли українською. І я з ними теж. Баби дуже хвалили, як я розмовляю, в т.ч. і промову (зараз, звісно, гірше - давно не мав практики). Жодного разу не чув "ґ", тільки "г".

Я не переймаюсь, проте вважаю, що зобов'язаний знати державну мову і не хочу бути безграмотним. Ви не згодні, що кожна зміна правопису робить безграмотними масу людей? Чи їм треба перенавчатись. Це складніше, ніж вивчати одразу - треба змінювати вже існуючі звички. Людям більше зайнятися нічим? Звук [ґ] рідковживаний в українській мові, його використовують переважно в запозиченнях або діалектах; на фонетичному рівні творить опозицію зі звуком [г] https://esu.com.ua/article-25440

Фактично треба просто запам'ятати/завчити слова з "ґ". Як виключення. І згадувати, чи це слово не запозичено і яка буква була в оригіналі g чи щось інше. В деяких випадках треба вживати "ґ" (у власних назвах), в той же час в іншомовних географічних назвах рекомендовано (не обов'язково) вживати лише "г". В іншомовних прізвищах та іменах можна і так, і так. Вам не здається що це дещо штучно?

Я, наприклад, ніколи не чув ґатунок чи ґудзик, тільки гатунок та гудзик. Для вас це дуже принципово?

Навіщо ускладнювати? Багато людей і так пишуть не дуже грамотно. Чим більше виключень, тим гірше грамотність.

Може повернемось до правопису початку ХІХ сторіччя? Чи ще раніше, до ХІV сторіччя?

І що до бібліотеки і біблії?

Виправляти давню помилку не будемо?

Ефір на етер виправили, а ці слова? Про "харківську" граматику нічого не знаю крім того, що була така. Чим вона відрізнялась від сьогоднішньої, не знаю. Тому обговорювати не можу.Так, я не є носієм.Але у радянські часи часто їздили до колгоспу. Бувало, далеко від Харкова, де люди розмовляли українською. І я з ними теж. Баби дуже хвалили, як я розмовляю, в т.ч. і промову (зараз, звісно, гірше - давно не мав практики). Жодного разу не чув "ґ", тільки "г".Я не переймаюсь, проте вважаю, що зобов'язаний знати державну мову і не хочу бути безграмотним. Ви не згодні, що кожна зміна правопису робить безграмотними масу людей? Чи їм треба перенавчатись. Це складніше, ніж вивчати одразу - треба змінювати вже існуючі звички. Людям більше зайнятися нічим?Фактично треба просто запам'ятати/завчити слова з "ґ". Як виключення. І згадувати, чи це слово не запозичено і яка буква була в оригіналі g чи щось інше. В деяких випадках треба вживати "ґ" (у власних назвах), в той же час в іншомовних географічних назвах(не обов'язково) вживати лише "г". В іншомовних прізвищах та іменах можна і так, і так. Вам не здається що це дещо штучно?Я, наприклад, ніколи не чув ґатунок чи ґудзик, тільки гатунок та гудзик. Для вас це дуже принципово?Навіщо ускладнювати? Багато людей і так пишуть не дуже грамотно. Чим більше виключень, тим гірше грамотність.Може повернемось до правопису початку ХІХ сторіччя? Чи ще раніше, до ХІV сторіччя?І що до бібліотеки і біблії?Виправляти давню помилку не будемо?Ефір на етер виправили, а ці слова? Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 13 чер, 2025 01:12, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 34799 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5338 раз. Подякували: 4848 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 чер, 2025 00:56 Успіх написав: https://youtube.com/shorts/gqyIJcrEtD8?si=S18BuMRxdI6EzmzN https://youtube.com/shorts/gqyIJcrEtD8?si=S18BuMRxdI6EzmzN

Там в шапке ты спрашиваешь мнение Бентона

Какого Бентона?

Глена Бентона? Там в шапке ты спрашиваешь мнение БентонаКакого Бентона?Глена Бентона? барабашов

Повідомлень: 5149 З нами з: 16.06.15 Подякував: 291 раз. Подякували: 359 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 553554555556 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 4441

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34