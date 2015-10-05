там подстава. звук синтезаторный а он делает вид что играет на гитаре. акустика так не звучит. малой наёпывает новичков типа смотри как я круто умею
На экранном синтезаторе я тебе сыграю что угодно. Разве это важно? придумать бы интересную мелодию... а повторить чью то много ума не надо. с придумать проблема. она сначала должна звучать у тебя внутри, только потом руки уже играют ее на чём нибудь.
мы с пацанами пробовали писать песни, таких песен как цоя можно миллион написать. выпал снег, замёрз лёд, в тени фонарей кто то там хромая идёт. тьпфу как примитивно.
А как рыбников? это непостижимо. как будто он эту мелодии из космоса получил. я когда его слушаю даже гитару в руки брать не хочу, мне такое не придумать никогда...
Faceless написав:---------------------------- ЛАД ............ З дуже великим часом. Распространение фрикативного "г" происходило очень давно и постепенно вытесняло "ґ". В русском языке как раз нет "г". Точнее буква есть, но она обозначает звук, который в сегодняшнем укр. языке обозначается буквой "ґ". Я не филолог, спорить не буду. Но просто как раз недавно интересовался этим вопросом и немного почитал. Обвинять Союз в исчезновении звука "ґ" не приходится. Это видно даже из тех цитат, которые я привёл из укр. Вики. ---------------------------- З української абетки літеру ґ вилучили за наказом сталіна в 1933. https://zn.ua/ukr/ART/chim-bilshovickiy ... era-g.html Чим більшовицькій системі не догодила літера Ґ - Amp .......
Да знаю я. Но я говорю о звуке. Он исчезал не благодаря Сталину.
Там вистачає досліджень. Буква є бо є звук. Літера була включена в словники, граматику, хоч там і мінявся баланс між ґ та г з часом. За більшовиків прийнялися саме насильно викорінювати унікальну літеру з мови, це факт. То з чим тоді ви сперечаєтесь? Ну те що вас особисто не подобається ґ, як і "харківська" граматика, вже теж зрозуміло. Саме цього власне і добивалися більшовики. Але ж ви ніби не є носієм української, в сенсі ви нею не спілкуєтесь, хоч і володієте, то чого ви так переймаєтесь?
Про "харківську" граматику нічого не знаю крім того, що була така. Чим вона відрізнялась від сьогоднішньої, не знаю. Тому обговорювати не можу. Так, я не є носієм. Але у радянські часи часто їздили до колгоспу. Бувало, далеко від Харкова, де люди розмовляли українською. І я з ними теж. Баби дуже хвалили, як я розмовляю, в т.ч. і промову (зараз, звісно, гірше - давно не мав практики). Жодного разу не чув "ґ", тільки "г". Я не переймаюсь, проте вважаю, що зобов'язаний знати державну мову і не хочу бути безграмотним. Ви не згодні, що кожна зміна правопису робить безграмотними масу людей? Чи їм треба перенавчатись. Це складніше, ніж вивчати одразу - треба змінювати вже існуючі звички. Людям більше зайнятися нічим?
Звук [ґ] рідковживаний в українській мові, його використовують переважно в запозиченнях або діалектах; на фонетичному рівні творить опозицію зі звуком [г]
https://esu.com.ua/article-25440 Фактично треба просто запам'ятати/завчити слова з "ґ". Як виключення. І згадувати, чи це слово не запозичено і яка буква була в оригіналі g чи щось інше. В деяких випадках треба вживати "ґ" (у власних назвах), в той же час в іншомовних географічних назвах рекомендовано (не обов'язково) вживати лише "г". В іншомовних прізвищах та іменах можна і так, і так. Вам не здається що це дещо штучно? Я, наприклад, ніколи не чув ґатунок чи ґудзик, тільки гатунок та гудзик. Для вас це дуже принципово? Навіщо ускладнювати? Багато людей і так пишуть не дуже грамотно. Чим більше виключень, тим гірше грамотність. Може повернемось до правопису початку ХІХ сторіччя? Чи ще раніше, до ХІV сторіччя? І що до бібліотеки і біблії? Виправляти давню помилку не будемо? Ефір на етер виправили, а ці слова?
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 13 чер, 2025 01:12, всього редагувалось 1 раз.