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#<1 ... 554555556557 Додано: П'ят 13 чер, 2025 06:33 Hotab написав: Чергові дурниці.

Відносно «голодєн-не голодєн» звичайні вітальні потреби, ясна справа що людина чітко розуміє ці сигнали організму. Чергові дурниці.Відносно «голодєн-не голодєн» звичайні вітальні потреби, ясна справа що людина чітко розуміє ці сигнали організму. мы с тобой уже всё обсудили (к сожалению диалог потёрли), ты не принимаешь мои ценности и взгляды. Но стоп накого х... ты вступаешь со мной в дискуссию? тебе не хватает моего общения?



общайся с теми, чьи ценности и взгляды ты хотя бы в теории можешь принять. Или ты думаешь будешь не принимать, а с тобой будут общаться, что то тебе доказывать, объяснять? Общение это когда есть что то общее, по крайней мере люди хотят это общее найти.



Отказываешься от поиска общего, значит отказываешься от общения. Неужели так сложно?



Иначе получается как с тем уходом с форума, говорил что уходишь, но сам никуда не ушел. Элементарные вещи. Общение это принятие человека. Даже буллинг это принятие, хоть и в уродливой и унизительной форме.



Или ты присущей тебе неточностью выражений имел в виду, что готов меня принять на унизительных условиях, типа только ты и лад тут в чём то разбираются, а остальные пишут дурниці?



Спасибо нет, тогда тебя с ладом и бандерлогом не принимаю я. мир настолько разнообразный что на одно и тоже есть десятки точек зрения, зачем вам моя, чтобы спорить? Общайтесь с теми, чья точка зрения вам ближе. Даже можно найти психолога, который будет писать примерно что и ты. Кто ему это запретит?



Или вам нравится "не принимать", но это процесс в обе стороны. Я тоже могу вас не принимать, заигнорить и будете как дурачки писать письма в никуда.





Модерация принципиальный вопрос, прошу не удалять, я воздержался от неприятных оценок оппоненту. Может я единственный кто хотабу ладу и бандерлогу это говорит. мы с тобой уже всё обсудили (к сожалению диалог потёрли), ты не принимаешь мои ценности и взгляды. Но стоп накого х... ты вступаешь со мной в дискуссию? тебе не хватает моего общения?общайся с теми, чьи ценности и взгляды ты хотя бы в теории можешь принять. Или ты думаешь будешь не принимать, а с тобой будут общаться, что то тебе доказывать, объяснять?это когда есть что то, по крайней мере люди хотят этонайти.. Неужели так сложно?Иначе получается как с тем уходом с форума, говорил что уходишь, но сам никуда не ушел. Элементарные вещи. Общение это принятие человека. Даже буллинг это принятие, хоть и в уродливой и унизительной форме.Или ты присущей тебе неточностью выражений имел в виду, что готов меня принять на унизительных условиях, типа только ты и лад тут в чём то разбираются, а остальные пишут дурниці?Спасибо нет, тогда тебя с ладом и бандерлогом не принимаю я.мир настолько разнообразный что на одно и тоже есть десятки точек зрения, зачем вам моя, чтобы спорить? Общайтесь с теми, чья точка зрения вам ближе. Даже можно найти психолога, который будет писать примерно что и ты. Кто ему это запретит?Или вам нравится "не принимать", но это процесс в обе стороны. Я тоже могу вас не принимать, заигнорить и будете как дурачки писать письма в никуда.Модерация принципиальный вопрос, прошу не удалять, я воздержался от неприятных оценок оппоненту. Может я единственный кто хотабу ладу и бандерлогу это говорит. Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 13 чер, 2025 07:08, всього редагувалось 2 разів. Wirująświatła

Повідомлень: 30358 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2517 раз. Подякували: 3501 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 чер, 2025 07:02 Wirująświatła



Я тоже могу вас не принимать, заигнорить и всю, будете как дурачки писать письма в никуда





Це твоє право. Я ж тебе не прошу ні читати, ні відповідати. Це твоє рішення.



І ще момент.

Порядність і професіоналізм психолога ходять поряд, але може ти чіткіше знаєш, в чому саме у тебе проблема з цих двох??

Вчора трохи назрівав конфлікт, який я не хотів роздмухувати (десь у мене є трохи поваги не тільки до військових, але і до їх батьків, поки вони не нівелюють це.. мій єдиний тобі лайк саме за це, якщо ти помітив ) . Але ти зовсім не як бджола прилетів на «гівно» і почав всіляко роздмухувати. Коли не вийшло, ти просто переніс цитату звідти сюди, щоб продовжити це тут. Щоправда знов не вийшло (доречі, ти прислав інвайт з посиланням на той пост Носову , щоб продовжити срач? Це ж так в твоєму стилі)))

Оце і є твоя вся професійність як психолога і твоя порядність))

Я не їм таке, ще раз тобі нагадую)) Це твоє право. Я ж тебе не прошу ні читати, ні відповідати. Це твоє рішення.І ще момент.Порядність і професіоналізм психолога ходять поряд, але може ти чіткіше знаєш, в чому саме у тебе проблема з цих двох??Вчора трохи назрівав конфлікт, який я не хотів роздмухувати (десь у мене є трохи поваги не тільки до військових, але і до їх батьків, поки вони не нівелюють це.. мій єдиний тобі лайк саме за це, якщо ти помітив ) . Але ти зовсім не як бджола прилетів на «гівно» і почав всіляко роздмухувати. Коли не вийшло, ти просто переніс цитату звідти сюди, щоб продовжити це тут. Щоправда знов не вийшло (доречі, ти прислав інвайт з посиланням на той пост Носову , щоб продовжити срач? Це ж так в твоєму стилі)))Оце і є твоя вся професійність як психолога і твоя порядність))Я не їм таке, ще раз тобі нагадую)) Hotab Повідомлень: 15393 З нами з: 15.02.09 Подякував: 395 раз. Подякували: 2412 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 чер, 2025 07:46 Общение что об этом пишут интернеты



общение — сложный многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми (межличностное О.) и группами (межгрупповое О.), порождаемый потребностями совместной деятельност



ОБЩЕНИЕ — процесс взаимосвязи и взаимодействия обществ. субъектов (классов, групп, личностей), в котором происходит обмен деятельностью, информацией, опытом, способностями, умениями и навыками, а также результатами деятельности



замечу отдельно есть научение, когда обмена опытом нет, только передача опыта от одного другому.



Общение — взаимодействие двух или более субъектов, состоящее в обмене между ними сообщениями, имеющими предметный и эмоциональный аспекты. Общение основано на реализации особой потребности в контакте с другими субъектами,



ОБЩЕНИЕ — понятие, описывающее взаимодействие между людьми (субъект субъектное отношение) и характеризующее базовую потребность человека быть включенным в социум и культуру.



ОБЩЕНИЕ — ОБЩЕНИЕ, я, ср. Взаимные сношения, деловая или дружеская связь. Тесное, дружеское о. О. с людьми.



ОБЩЕНИЕ — Без многого может обходиться человек, но только не без человека. Людвиг Берне Единственная известная мне роскошь это роскошь человеческого общения





спілкування



Слово "спілкування" має свої коріння у українській мові та означає процес взаємодії між людьми, обміну інформацією та думками. Воно складається з двох частин: "спіл-" (від слова "спільно") та "-увати" (дієслівний суфікс, що вказує на діяльність). Таким чином, "спілкування" означає "діяти спільно", "завжди бути в єдності



Словник української мови(Академічний тлумачний словник) СПІЛКУВА́ННЯ, я, сер. Взаємні стосунки, діловий, дружній зв'язок. Праця і спілкування людей між собою обумовили і виникнення звукової мови (Наука і життя, 8, 1963, 33);



есть и спорное утверждение

Спілкува́ння визначається як передання інформації у будь-якій формі від однієї особи до іншої безпосередньо або за допомогою засобів зв'язку будь-якого типу. Спілкування є приватним, якщо інформація передається та зберігається за таких фізичних чи юридичних умов, при яких учасники спілкування можуть розраховувати на захист інформації від втручання інших осіб (Стаття 258 Кримінального процесуального кодексу України). то есть когда маньяк говорит жертве я тебя сейчас убью (передання інформації у будь-якій формі ) это тоже общение? чем тогда это общение отличается от дружеского? Подобными неточными определениями люди ниверируют разницу между приятелем и маньяком. Между согласием и насилием. Что даже с юридической точки зрения недопустимо. Шо там шо тут передача информации. Про общность как бы забыли, она тут есть или нет? Является ли маньяк для жертвы общностью? Не нарушает ли он правила общежития?





кстати о точности IQ. С точки зрения EQ общение - приятный эмоционально насыщенный процесс. Люди получают от общения удовольствие. Отдельно идут Конфликты, которые общением не являются, хотя это форма взаимодействия, когда маньяк насилует жертву это тоже форма взаимодействия (настолько широкое понятие, что теряется всякий смысл)



Конфликт — определяют как противоборство взаимосвязанных, но имеющих разные цели, состояния, отношения и действия (сопровождаемые сильными эмоциональными переживаниями) двух и более сторон. Конфликты могут возникнуть как в живой, так и в неживой природе. Термин «конфликт» применяется при анализе биологических, физических и социальных явлений[1]. о каких эмоциях в неживой природе речь? ох уж эти писатели блд



Конфликт часто это трудно преодолимое, но разрешимое противоречие, которое в современной жизни является распространённой чертой социальных систем. Он рассматривается как естественный фрагмент человеческой жизни, как одна из форм взаимодействия между людьми. Понятие «конфликт» выступает как одна из разновидностей людских взаимоотношений[2].



Конфликт так же определяется как отношения между субъектами социального взаимодействия характеризующиеся их противостоянием по причине противоположно направленных мотивов, потребностей, интересов, идеалов, убеждений. А также суждений, мнений, взглядов или оценок. Конфликт может быть и внутриличностным, то есть находится внутри психического мира личности[3].





мы это проходили где то на 1м курсе. своими словами я бы дал такое определение. Конфликт - состояние внутреннего напряжения, которое сопровождается вербальной и/или невербальной агрессией. Если снять то самое "внутреннее напряжение" люди найдут компромисс и конфликт решится.



В большинстве определениях ничего нет о причинах конфликта. Соответственно, о том как можно достигнуть компромисса тоже рецептов нет. Хотя технически ничего сложного. Снимайте внутреннее напряжение и конфликтов не будет



В отсутствии общего и общения (как процесса поиска общего) появляется 2 независимых состояния - игнор и конфликт. В зависимости от наличия или отсутствия взаимодействия. Соответственно люди которые не умеют (не хотят?) искать общее находятся либо за пределами социума (тяжелые формы РАС, УО, бомжи) либо в конфликте с ним (алкоголики, дебоширы, гопники, воры, трудные подростки) что об этом пишут интернетызамечу отдельно есть научение, когда обмена опытом нет, только передача опыта от одного другому.есть и спорное утверждението есть когда маньяк говорит жертве я тебя сейчас убью (передання інформації у будь-якій формі ) это тоже общение? чем тогда это общение отличается от дружеского? Подобными неточными определениями люди ниверируют разницу между приятелем и маньяком. Между согласием и насилием. Что даже с юридической точки зрения недопустимо. Шо там шо тут передача информации. Про общность как бы забыли, она тут есть или нет? Является ли маньяк для жертвы общностью? Не нарушает ли он правила общежития?кстати о точности IQ. С точки зрения EQ общение - приятный эмоционально насыщенный процесс. Люди получают от общения удовольствие. Отдельно идут Конфликты, которые общением не являются, хотя это форма взаимодействия, когда маньяк насилует жертву это тоже форма взаимодействия (настолько широкое понятие, что теряется всякий смысл)о каких эмоциях в неживой природе речь? ох уж эти писатели блдмы это проходили где то на 1м курсе. своими словами я бы дал такое определение. Конфликт - состояние внутреннего напряжения, которое сопровождается вербальной и/или невербальной агрессией. Если снять то самое "внутреннее напряжение" люди найдут компромисс и конфликт решится.В большинстве определениях ничего нет о причинах конфликта. Соответственно, о том как можно достигнуть компромисса тоже рецептов нет. Хотя технически ничего сложного. Снимайте внутреннее напряжение и конфликтов не будетВ отсутствии общего и общения (как процесса поиска общего) появляется 2 независимых состояния - игнор и конфликт. В зависимости от наличия или отсутствия взаимодействия. Соответственно люди которые не умеют (не хотят?) искать общее находятся либо за пределами социума (тяжелые формы РАС, УО, бомжи) либо в конфликте с ним (алкоголики, дебоширы, гопники, воры, трудные подростки) Wirująświatła

Повідомлень: 30358 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2517 раз. Подякували: 3501 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 чер, 2025 08:17 Wirująświatła написав: есть и спорное утверждение

Спілкува́ння визначається як передання інформації у будь-якій формі від однієї особи до іншої безпосередньо або за допомогою засобів зв'язку будь-якого типу. Спілкування є приватним, якщо інформація передається та зберігається за таких фізичних чи юридичних умов, при яких учасники спілкування можуть розраховувати на захист інформації від втручання інших осіб (Стаття 258 Кримінального процесуального кодексу України). то есть когда маньяк говорит жертве я тебя сейчас убью (передання інформації у будь-якій формі ) это тоже общение? чем тогда это общение отличается от дружеского? Подобными неточными определениями люди ниверируют разницу между другом и маньяком. Шо там шо тут передача информации. Про общность как бы забыли есть и спорное утверждението есть когда маньяк говорит жертве я тебя сейчас убью (передання інформації у будь-якій формі ) это тоже общение? чем тогда это общение отличается от дружеского? Подобными неточными определениями люди ниверируют разницу между другом и маньяком. Шо там шо тут передача информации. Про общность как бы забыли

Это определение кажется спорным, поскольку является юридическим. Речь здесь идёт про наличие вербального контакта. С этой точки зрения, угрозы тоже являются общением.

Значительно более спорными мне кажется первые 2 определения, которые связывают общение с некоей общей деятельностью. Можно мило побеседовать о погоде, и это будет общением. Наши в Вами диалоги, безусловно, общением являются, но никакой совместной деятельности нет и близко.

Я даже больше скажу, дружеское общение обычно значительно приятнее, чем деловое.



Что же касается конфликта, сам по себе он общением не является, но может сопровождаться общением, хоть и малоприятным.



Определения мы можем вводить произвольно, но если в определение общения ввести требования дружественности и приятности, придется вводить ещё одно определение для вертикального контакта без вышеперечисленного.



Я понимаю, что лезу в профессиональную сферу со своими бытовыми представлениями, но другого выхода у меня нет. Как технарь Я привык к значительно более точным определениями, поэтому процесс освоения терминологии проходит тяжело и долго. Это определение кажется спорным, поскольку является юридическим. Речь здесь идёт про наличие вербального контакта. С этой точки зрения, угрозы тоже являются общением.Значительно более спорными мне кажется первые 2 определения, которые связывают общение с некоей общей деятельностью. Можно мило побеседовать о погоде, и это будет общением. Наши в Вами диалоги, безусловно, общением являются, но никакой совместной деятельности нет и близко.Я даже больше скажу, дружеское общение обычно значительно приятнее, чем деловое.Что же касается конфликта, сам по себе он общением не является, но может сопровождаться общением, хоть и малоприятным.Определения мы можем вводить произвольно, но если в определение общения ввести требования дружественности и приятности, придется вводить ещё одно определение для вертикального контакта без вышеперечисленного.Я понимаю, что лезу в профессиональную сферу со своими бытовыми представлениями, но другого выхода у меня нет. Как технарь Я привык к значительно более точным определениями, поэтому процесс освоения терминологии проходит тяжело и долго. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8419 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6446 раз. Подякували: 21571 раз. Профіль 131 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 чер, 2025 08:20 Сибарит написав: Можно мило побеседовать о погоде, и это будет общением. Можно мило побеседовать о погоде, и это будет общением. Сибарит написав: но никакой совместной деятельности нет и близко. но никакой совместной деятельности нет и близко. т.е. беседа деятельностью не является? загуглите пожалуйста "общение как вид деятельности" чтобы я вас не забрасывал цитатами.



Что общение - основной вид деятельности говорят на 1й лекции 1го курса общей психологии. Выделяют четыре основных формы деятельности — игру, учение, труд и общение. Сибарит написав: Как технарь Я привык к значительно более точным определениями Как технарь Я привык к значительно более точным определениями как раз я даю вам более точные.



Есть 4 основные виды деятельности.



От них исходят разные науки



игра - детская психология,



учение - педагогика и все науки.



труд - все что связано с его организацией (менеджмент, право, экономические науки, социология),



общение - психология.



технари тоже люди и никуда им не деться от этих 4х видов деятельности.



К ним можно добавить некую рафинированную монашескую- религиозную (если монах ничего не учит, не трудится и ни с кем не общается, и не молится. Кстати молитва общение или труд?)



и внеобщественные формы - бомжи, тяжело больные, РАС, УО, пожизненные сидельцы в одиночных камерах (которые в перечисленных видах деятельности не участвуют).



Как по мне это даже логично, чтобы общество не распалось должны быть устойчивые виды деятельности на поиск общего и общения между людьми. Нет общения - нет общества. Общество аутистов больная антиутопия.



Поэтому я постоянно говорю интерес (вообще) - предиктор развития



Интерес к другому человеку (в частности) - предиктор социализации.



Если интереса (синоним принятие) к другому человеку нет, общности, общения, социализации не будет. Никому нафиг не нужно поиск общего с аутистом. Это как немого учить разговаривать. т.е. беседа деятельностью не является? загуглите пожалуйста "общение как вид деятельности" чтобы я вас не забрасывал цитатами.Что общение - основной вид деятельности говорят на 1й лекции 1го курса общей психологии.как раз я даю вам более точные.Есть 4 основные виды деятельности.От них исходят разные наукиигра - детская психология,учение - педагогика и все науки.труд - все что связано с его организацией (менеджмент, право, экономические науки, социология),общение - психология.технари тоже люди и никуда им не деться от этих 4х видов деятельности.К ним можно добавить некую рафинированную монашескую- религиозную (если монах ничего не учит, не трудится и ни с кем не общается, и не молится. Кстати молитва общение или труд?)и внеобщественные формы - бомжи, тяжело больные, РАС, УО, пожизненные сидельцы в одиночных камерах (которые в перечисленных видах деятельности не участвуют).Как по мне это даже логично, чтобы общество не распалось должны быть устойчивые виды деятельности на поиск общего и общения между людьми. Нет общения - нет общества. Общество аутистов больная антиутопия.Поэтому я постоянно говорю интерес (вообще) - предиктор развитияИнтерес к другому человеку (в частности) - предиктор социализации.Если интереса (синоним принятие) к другому человеку нет, общности, общения, социализации не будет. Никому нафиг не нужно поиск общего с аутистом. Это как немого учить разговаривать. Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 13 чер, 2025 08:50, всього редагувалось 7 разів. Wirująświatła

Повідомлень: 30358 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2517 раз. Подякували: 3501 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 чер, 2025 08:39 rjkz написав: Раньше можно было просто тыцнувши кнопку на сайте Трулия, выбирая недвигу в аренду или под покупку, увидеть уровень крайм ренк в каждой точке. Равно как и рассовый состав и средний доход домохозяйств. Там-же можно было посмотреть статистику количества и видов преступлений - одно дело если убийства, а другое если мелкие кражи. Раньше можно было просто тыцнувши кнопку на сайте Трулия, выбирая недвигу в аренду или под покупку, увидеть уровень крайм ренк в каждой точке. Равно как и рассовый состав и средний доход домохозяйств. Там-же можно было посмотреть статистику количества и видов преступлений - одно дело если убийства, а другое если мелкие кражи.

Сейчас эту информацию закрыли или просто нужно искать самостоятельно на других сайтах?



Ну и чтобы не плодить сообщения сразу о тестировании.

Тестирование с вариантами ответов факторы предвзятости и заинтересованности убирают, но и цену за это приходится платить немалую.

Для какой-нибудь истории, когда нужно угадать дату события, это вполне подходит. А для оценки решения математической задачи этого мало. Тут надо оценивать ход решения. Иначе можно отвергнуть гения, который допустил арифметическую ошибку, отдав предпочтение посредственности. Сейчас эту информацию закрыли или просто нужно искать самостоятельно на других сайтах?Ну и чтобы не плодить сообщения сразу о тестировании.Тестирование с вариантами ответов факторы предвзятости и заинтересованности убирают, но и цену за это приходится платить немалую.Для какой-нибудь истории, когда нужно угадать дату события, это вполне подходит. А для оценки решения математической задачи этого мало. Тут надо оценивать ход решения. Иначе можно отвергнуть гения, который допустил арифметическую ошибку, отдав предпочтение посредственности. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8419 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6446 раз. Подякували: 21571 раз. Профіль 131 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 чер, 2025 08:59 Wirująświatła написав: Есть 4 основные виды деятельности.



От них исходят разные науки



игра - детская психология,



учение - педагогика и все науки.



труд - все что связано с его организацией (менеджмент, право, экономические науки, социология),



общение - психология.

Есть 4 основные виды деятельности.От них исходят разные наукиигра - детская психология,учение - педагогика и все науки.труд - все что связано с его организацией (менеджмент, право, экономические науки, социология),общение - психология.

Я совсем запутался.

Если подходить к этому определению буквально, получается, что психология, в т.ч. детская, юриспруденция и социология науками не являются, поскольку ВСЕ науки отнесены к категории учение.

Однако, в категории труд упомянуты экономические науки. Получается, что они позиционируются отдельно от всех остальных. Означает ли это, что экономика является псевдонаукой?

Ничего не понимаю. Я совсем запутался.Если подходить к этому определению буквально, получается, что психология, в т.ч. детская, юриспруденция и социология науками не являются, поскольку ВСЕ науки отнесены к категории учение.Однако, в категории труд упомянуты экономические науки. Получается, что они позиционируются отдельно от всех остальных. Означает ли это, что экономика является псевдонаукой?Ничего не понимаю. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8419 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6446 раз. Подякували: 21571 раз. Профіль 131 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 чер, 2025 09:08 Сибарит написав: Если подходить к этому определению буквально, получается, что психология, в т.ч. детская, юриспруденция и социология науками не являются, поскольку ВСЕ науки отнесены к категории учение. Если подходить к этому определению буквально, получается, что психология, в т.ч. детская, юриспруденция и социология науками не являются, поскольку ВСЕ науки отнесены к категории учение. чтобы не расширять дискуссию про всё на свете



возьмём работу психолога, какая наука в перепечатке (переводе) текстов и систематизации их? неужели вы думаете что все психологи проводят исследования? многие (90%) выполняют техническую работу - дают людям бланки с вопросами, куда то эти ответы заносят. Из суммы ответов видно общительная ли та или иная когорта людей, как они взаимодействуют, дружат, конфликтуют или безразличны. Потом пишут какие то отчёты. Проводят формальное информирование о том, что "дружба - хорошо, буллинг - плохо" Где тут науки? это рутинный труд. Старшеклассник мог бы точно так же провести анкетирование, загрузить ответы в программу и на выходе получить гистограммы.





С другой стороны есть психологи которые ищут, исследуют. Тут уже кроме труда присутствует и научение, с каждым исследованием психолог открывает познаёт что-то новое, совершенствует методы исследования, отказывается от неинформативных методик, оспаривает существующие, сравнивает результаты и пытается объяснить почему они расходятся. Это уже выходит за рамки рутинного тестирования. Про методологию в психологии идут отдельные споры, как и что изучать. Только школьный психолог в этих спорах не участвует. Ему дали методики и он с ними работает без их оценок.

Сибарит написав: Однако, в категории труд упомянуты экономические науки. Получается, что они позиционируются отдельно от всех остальных. Означает ли это, что экономика является псевдонаукой? Однако, в категории труд упомянуты экономические науки. Получается, что они позиционируются отдельно от всех остальных. Означает ли это, что экономика является псевдонаукой? 3 раза перечитал и не понял ваш вопрос.



Давайте от обратного. Экономические науки это про игру? (думаю нет).



про Общение? в какой то мере общение там присутствует, но они изучают не это (тогда что изучает и систематизирует психология)



про обучение? в некоторой степени экономические науки изучают социум и экономику, но в основном это уже изучено. (Если что не изучено - конкретизируйте. Что не изучено в психологии я чётко понимаю).



остаётся что? труд.



Добавьте что то в эту схему. Я не возражаю.



я просил вас загуглить "общение как вид деятельности" вы подтвержаете свою фразу Наши в Вами диалоги, безусловно, общением являются, но никакой совместной деятельности нет и близко. а то как то с этого принципиального вопроса вы перескочили на второстепенные. У вас есть более точные формулировки "общение" "виды "деятельности" и "конфликт"? пока я вижу желание оспорить мои а ваших не вижу. чтобы не расширять дискуссию про всё на светевозьмём работу психолога, какая наука в перепечатке (переводе) текстов и систематизации их? неужели вы думаете что все психологи проводят исследования? многие (90%) выполняют техническую работу - дают людям бланки с вопросами, куда то эти ответы заносят. Из суммы ответов видно общительная ли та или иная когорта людей, как они взаимодействуют, дружат, конфликтуют или безразличны. Потом пишут какие то отчёты. Проводят формальное информирование о том, что "дружба - хорошо, буллинг - плохо" Где тут науки? это рутинный труд. Старшеклассник мог бы точно так же провести анкетирование, загрузить ответы в программу и на выходе получить гистограммы.С другой стороны есть психологи которые ищут, исследуют. Тут уже кроме труда присутствует и научение, с каждым исследованием психолог открывает познаёт что-то новое, совершенствует методы исследования, отказывается от неинформативных методик, оспаривает существующие, сравнивает результаты и пытается объяснить почему они расходятся. Это уже выходит за рамки рутинного тестирования. Про методологию в психологии идут отдельные споры, как и что изучать. Только школьный психолог в этих спорах не участвует. Ему дали методики и он с ними работает без их оценок.3 раза перечитал и не понял ваш вопрос.Давайте от обратного. Экономические науки это про игру? (думаю нет).про Общение? в какой то мере общение там присутствует, но они изучают не это (тогда что изучает и систематизирует психология)про обучение? в некоторой степени экономические науки изучают социум и экономику, но в основном это уже изучено. (Если что не изучено - конкретизируйте. Что не изучено в психологии я чётко понимаю).остаётся что? труд.Добавьте что то в эту схему. Я не возражаю.я просил вас загуглить "общение как вид деятельности" вы подтвержаете свою фразуа то как то с этого принципиального вопроса вы перескочили на второстепенные. У вас есть более точные формулировки "общение" "виды "деятельности" и "конфликт"? пока я вижу желание оспорить моиа ваших не вижу. Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 13 чер, 2025 09:34, всього редагувалось 1 раз. Wirująświatła

Повідомлень: 30358 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2517 раз. Подякували: 3501 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 чер, 2025 09:33

Я сразу согласился с тем, что общение - это деятельность, поэтому и не стал продолжать.



Wirująświatła написав: Добавьте что то в эту схему. Я не возражаю. Добавьте что то в эту схему. Я не возражаю.

Добавить пока не по силам, но попробую немного уточнить (исключительно в познавательных целях).

Если мы отнесем к учению академические науки, а к труду - прикладные, не станет ли определение точнее? Так ч ведь не спорю, а пытаюсь понять.Я сразу согласился с тем, что общение - это деятельность, поэтому и не стал продолжать.Добавить пока не по силам, но попробую немного уточнить (исключительно в познавательных целях).Если мы отнесем к учению академические науки, а к труду - прикладные, не станет ли определение точнее? Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8419 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6446 раз. Подякували: 21571 раз. Профіль 131 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 чер, 2025 09:41 Сибарит написав: Если мы отнесем к учению академические науки, а к труду - прикладные, не станет ли определение точнее? Если мы отнесем к учению академические науки, а к труду - прикладные, не станет ли определение точнее? это настолько очевидно, что мне лень было расписывать. любая наука может выступать в качестве академической и прикладной. В той классификации академические = учение (некий профессор кого то учит, либо сам что то исследует).



Но профессор может писать на ранее изученное диссертации, систематизировать информацию, заниматься переводами, проводить экспертизы не уникальных случаев. Тогда эта деятельность уже относится к категории труд. Поскольку никого ничему не учат, по крайней мере целенаправленно.



каким то "чудом" игру изучает детская психология, а общение - общая психология и вдруг одновременно это два отдельных вида деятельности. А остальные науки вроде отдельно. Если кто не согласен может выделить ещё какую то деятельность, не входящую в игру, учение, труд и общение. это настолько очевидно, что мне лень было расписывать. любая наука может выступать в качестве академической и прикладной. В той классификации академические =(некий профессор кого то учит, либо сам что то исследует).Но профессор может писать на ранее изученное диссертации, систематизировать информацию, заниматься переводами, проводить экспертизы не уникальных случаев. Тогда эта деятельность уже относится к категорииПоскольку никого ничему не учат, по крайней мере целенаправленно.каким то "чудом" игру изучает детская психология, а общение - общая психология и вдруг одновременно это два отдельных вида деятельности. А остальные науки вроде отдельно. Если кто не согласен может выделить ещё какую то деятельность, не входящую в игру, учение, труд и общение. Wirująświatła

Повідомлень: 30358 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2517 раз. Подякували: 3501 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 554555556557 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 4445

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34