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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 555556557558
Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 09:57

Re: Психологія та саморозвиток

  Hotab написав:Ти вважаєш, що ти збираєш найкращий нектар, приносиш в хоботочку нам найкраще і ми маємо бути вдячні , що ти за нас виконав чорнову роботу, приніс на блюдці найсмачніше і готове до вживання.

Прямо как Акурт, просто не такой успешный
anduzenko
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 10:05

Re: Психологія та саморозвиток

ЛАД написав:Я не переймаюсь, проте вважаю, що зобов'язаний знати державну мову і не хочу бути безграмотним. Ви не згодні, що кожна зміна правопису робить безграмотними масу людей? Чи їм треба перенавчатись.

Вочевидь, це ключове питання.
Ні, я не вважаю, що маса людей раптом стане неграмотною. Подібні зміни в граматиці вводяться плавно, і допускають альтернативні варіанти. І тому не треба прям перенавчатися, просто з часом ці нові норми входять у вжиток, стають поширеніші.
Можливо, можуть змінитися вимоги на іспитах, і то навряд чи це стане проблемою.
Наприклад, ще відносно недавно стандартним було вживати слово "проект", зараз вже ніби всі перейшли на "проєкт" і не було ніякої "кризи безграмотності".
Щодо "харківської" граматики, я не філолог, та і не читав, але певні елементи звідти сам використовую, та і десь в інших місцях ви могли б бачити: помʼякшення "л", наприклад долЯр, а не долар; тверда "т", наприклад, справедливостИ, а не справедливості.
Ну і часто замість "іа"- "ія", як матеріЯльний;
Звісно, то якось має бути сформовано в правила, і то не якісь рандомні зміни, але щодо правил в граматиці в мене завжди памʼять була не дуже
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 10:29

Faceless искал в интернете определение слова спілкування. Но как то скудно. По вашему, оно полностью повторяет русское "общение" или есть нюансы как с "образой"?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 11:50

Wirująświatła
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