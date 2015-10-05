У меня и про такого анекдот есть 😁
- Дайте мне, пожалуйста, вон ту красную плюшевую жопу.
- Мужчина, это не жопа, а сердце!
- Знаете, я 20 лет кардиохирургом работаю. Дайте мне вон ту
красную плюшевую жопу.
|
|
|
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Суб 14 чер, 2025 06:47
У меня и про такого анекдот есть 😁
- Дайте мне, пожалуйста, вон ту красную плюшевую жопу.
- Мужчина, это не жопа, а сердце!
- Знаете, я 20 лет кардиохирургом работаю. Дайте мне вон ту
красную плюшевую жопу.
Додано: Суб 14 чер, 2025 07:22
пластический хирург бы ему морду набил за красную плюшевую жопу
сайт livelib знает 123 книги про титаник
и 1174 Книг про Апокалипсис
Додано: Суб 14 чер, 2025 07:25
Wirująświatła
А якщо штанці заправити в панчохи, а світер в штанці, то вимоги ще понизяться 😅
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 14 чер, 2025 07:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 14 чер, 2025 07:33
На менталитет врачей, которые желая подчеркнуть свою исключительность, пользуются мертвым языком, который окружающие не понимают. 😁
Удар он и есть удар 😁
Превращение латинского удара в английское оскорбление заставляет вспомнить термин "оскорбление действием". Это наводит на мысль, что Англичане больше внимания уделяют действиям, чем словам.
Осталось понять, почему для болезни использован термин строк, у которого значения, близкие к удару, находятся в самом конце списка возможных.
Я когда-то уже приводил пример, как используемые единицы измерения демонстрируют менталитет.
Все страны, пользующиеся метрической системой, измеряют расход топлива в литрах на 100 км. Американцы измеряют топливную эффективность, выраженную в милях, которые можно проехать на одном галлоне. Т.о. пока мы фиксируем потери, американцы оценивают возможности.
Должен заметить, что потребность в таких показателях возникла сравнительно недавно, этот пример демонстрирует достаточно свежую разницу в менталитете.
Добавлено:
Про пластического хирурга вообще не понял.
Додано: Суб 14 чер, 2025 08:00
на красивых попах пластический хирург зарабатывает себе на жизнь, а красная плюшевая - обесценивает его работу примитивностью подачи. Типа попы это красная плюшевая фигня.
я не понял почему л/100км это потери а галоны на мили - возможности. по моему одно и тоже, разные метрические единицы. В том что менталитеты отличаются согласен. Украинцы разрешают власти себя избивать и грабить. Недавно мы смеялись над русскими как полицейские разгоняя митинг били женщин и заталкивали из в автозаки, а сами оказались не лучше.
Додано: Суб 14 чер, 2025 08:29
Литры - это то, что мы тратим.
Мили - это изначальная цель. Важно то, что на первом месте.
Понятно, что это просто единицы измерения, которые легко пересчитываются друг в друга, но важно, что мы ставим на первое место.
Додано: Суб 14 чер, 2025 08:30
Re: Психологія та саморозвиток
Бо в нас х л/100км, скільки літрів витратимо, щоб проїхати 100 км.
В них милі/галон, скільки ще протягнемо миль на один галон
Відчуйте різницю:)
Додано: Суб 14 чер, 2025 08:30
как в американской характеристике автомобиля указывается расход топлива? пишут "В американских характеристиках автомобиля расход топлива обычно указывается в милях на галлон (MPG)" таки мили на 1м месте.
позволю себе пофантазировать (лень с утра лопапить гугл) для сша автомобиль не роскошь и никогда им не был (не считая роскошных брендов). Сам форд говорил автомобиль должен быть доступен каждому. Соответственно акцент смещался со стоимости владения на то, что за свои деньги американец может получить. То есть на потребительские характеристики.
Это не совсем менталитет, скорее маркетинг. Либо платишь дешево за пленочный фотоаппарат (мыльницу) а потом отбраковываешь 50-70% снимков, либо покупаешь сразу дорогую камеру и оптику. Или с принтерами, покупаешь дешевый струйник и потом ебёшься с головками, либо тоже струйный эпсон L800 где всё работает из коробки, только чернила в снпч заливай. Одни маркетологи кричат "зачем платить больше?" купи шото по дешевке другие кричат "надо заплатить больше!"
американский автопром изначально пошел по пути доступности и такой подачей продаёт не автомобиль, а мили. Как бы говоря неважно какой у тебя автомобиль и стоимость топлива, "важно сколько миль ты можешь проехать". Для таких стран как Швейцария неактуально, там некуда ездить за тысячу миль.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 14 чер, 2025 08:55, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Суб 14 чер, 2025 08:33
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|