Banderlog написав:Ця подлюка пише мені безпечну дозу до 0,35 пива
Вот это как раз про психологию. Очень коварный совет.
))) ну тутка вони з своїм коварством в мене не попали. 0,33? Мож іще і безалкогольного?) Та мене жаба задушить! Чи Ви іздіваєтесь? Норм пянка це 2 пляшки вина з женщиной на ніч)
Это ж не каждую ночь. Специально для вас посчитал, 1 ст. порция пива 5% - 350 мл, сухого вина (9-11%)) примерно 180 мл, десертного (16%) - 110 мл, водки или аналог. - 45 мл. Это всё по американским нормам.
Наш психолог куда-то пропал. Волнуюсь за него. Пока его нет, поработаю за него.
Согласно исследованию, подростки, у которых проявляются признаки зависимости от социальных сетей, мобильных телефонов или видеоигр, подвержены большему риску суицидального поведения и эмоциональных проблем.
Исследование, в котором в течение четырех лет отслеживалось более 4000 подростков, показало, что почти каждый третий сообщил о все более и более зависимом использовании социальных сетей или мобильных телефонов. Те, чье использование следовало все более и более зависимой траектории, имели примерно вдвое больший риск суицидального поведения к концу исследования.
Результаты не доказывают, что использование экрана было причиной проблем с психическим здоровьем. Но они подчеркивают, что компульсивное использование, которое, по-видимому, очень распространено, является существенным фактором риска, на который должны обращать внимание родители и службы здравоохранения. ........ Результаты, опубликованные в журнале Jama , поднимают дополнительные вопросы о том, как родителям следует контролировать использование детьми экранов. «Мы не знаем, поможет ли простое ограничение доступа, если только это не ограничение доступа 24/7, потому что из исследований по управлению зависимостью мы знаем, что частичный доступ может быстро усилить зависимость», — сказал Сяо.
Профессор Эми Орбен, которая возглавляет Группу цифрового психического здоровья в Кембриджском университете, заявила, что исследование не может доказать, что использование технологий вызывает проблемы с психическим здоровьем. Альтернативным объяснением может быть то, что плохой самоконтроль может быть основной причиной проблемного использования экрана и последствий для психического здоровья.
«Однако исследование подчеркивает, что то, почему и как молодые люди используют технологии, и то, как они чувствуют влияние технологий на свою жизнь, может иметь большее значение для их психического здоровья, чем время, проведенное в сети», — добавила она.
18 июня (Рейтер) - Управление по контролю за продуктами и лекарствами США в среду одобрило Gilead Sciences (GILD.O), открывает новую вкладкуленакапавир, инъекция два раза в год, для профилактики ВИЧ-инфекции у взрослых и подростков. Gilead сообщила, что препарат будет продаваться под торговой маркой Yeztugo. ....... Ленакапавир, входящий в класс препаратов, известных как ингибиторы капсида, доказал свою почти 100% эффективность в профилактике ВИЧ в ходе масштабных испытаний в прошлом году, что дало новую надежду на прерывание передачи вируса, которым ежегодно заражаются 1,3 миллиона человек.
Научный журнал Science назвал экспериментальный препарат для предконтактной профилактики (ДКП) прорывом 2024 года.
ЛАД написав: Это ж не каждую ночь. Специально для вас посчитал, 1 ст. порция пива 5% - 350 мл, сухого вина (9-11%)) примерно 180 мл, десертного (16%) - 110 мл, водки или аналог. - 45 мл. Это всё по американским нормам.
так в тім і справа, що воно за 40 раз по разу ніж одразу 40к раз) вернуть вас на 30 р назад... но з памяттю про прожите, підете на таку дозіровку? Заради кількох добавочних років на пенсії? Притримуючись таких правил з молоду хз як би я женщин охмуряв) це ж основа зваблення- мясо і алкоголь) чи мож в ваш час грали в шахмати на роздівання?
ЛАД написав:Согласно исследованию, подростки, у которых проявляются признаки зависимости от социальных сетей, мобильных телефонов или видеоигр, подвержены большему риску суицидального поведения и эмоциональных проблем.
Интересно, относится ли это к подросткам 40-60 лет? 😁
18 июня (Рейтер) - Управление по контролю за продуктами и лекарствами США в среду одобрило Gilead Sciences (GILD.O), открывает новую вкладкуленакапавир, инъекция два раза в год, для профилактики ВИЧ-инфекции у взрослых и подростков. Gilead сообщила, что препарат будет продаваться под торговой маркой Yeztugo. ....... Ленакапавир, входящий в класс препаратов, известных как ингибиторы капсида, доказал свою почти 100% эффективность в профилактике ВИЧ в ходе масштабных испытаний в прошлом году, что дало новую надежду на прерывание передачи вируса, которым ежегодно заражаются 1,3 миллиона человек.
Научный журнал Science назвал экспериментальный препарат для предконтактной профилактики (ДКП) прорывом 2024 года.