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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 575576577578
Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 09:26

секс "под мухой" (1,5л вина) о многом говорит...

Технически алкоголь в таких количествах нужен, чтобы вырубить "мешающие" зоны мозга. Если он нужен мужику, значит либо комплексы, либо дама настолько несвежая, что запах перегара будет как французские духи по сравнению. Если алкоголь нужен даме и она готова за него отдаться, это уровень "бомж" и "эконом вариант".

Знаю пацаны подростки спаивали подруг чтобы те стали сговорчивее. Тут как бы теряется важный аспект - оба партнера должны хотеть, иначе это тоже самое что резиновая кукла, один получает, другой терпит. Пресловутое "голова болит" сигнал что хорошего секса не выйдет из-за отсутствия желания одной из сторон. Шо бы после алкоголя такое желание появлялось - не слышал, мотивация это другой уровень. Можно вырубить часть мозга, мешающую сексу. Не более.

Ну и после таких доз например я даже слушать по секс бы не захотел, от нагрузки и сниженного самоконтроля алкоголь с оливье может и обратно пойти. Как вишенка на торт ощущения от секса в 300 раз интереснее, чем опьянение и чужой перегар в лицо (да и свой не лучше), для тех кто их ощущает конечно. Какой смысл одно опускать на уровень другого? Внешние стимулы говорят о дефиците внутренних.

ветка постепенно опускается до обсуждения еды и алкоголя. Других "радостей жизни" я так понимаю нет?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 10:03

  Wirująświatła написав:секс "под мухой" (1,5л вина) о многом говорит...

Технически алкоголь в таких количествах нужен, чтобы вырубить "мешающие" зоны мозга. Если он нужен мужику, значит либо комплексы, либо дама настолько несвежая, что запах перегара будет как французские духи по сравнению. Если алкоголь нужен даме и она готова за него отдаться, это уровень "бомж" и "эконом вариант".

А у дамы не может быть комплексов?

Кроме еды и алкоголя есть и другие радости жизни: поспать и поспать одному 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 10:14

  Сибарит написав:А у дамы не может быть комплексов?
The neural correlates of sex differences in emotional reactivity and emotion regulation

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6871188/
Wirująświatła
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  #<1 ... 575576577578
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