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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 579580581582>
Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 14:46

  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:
Игра «Вычисли предателя»

На звездолете конфликт между экипажем и предателями. Но на чьей стороне окажетесь вы?
Задача членов экипажа - заработать баллы, проходя разнообразные испытания. Задача предателя - пытаться остаться незамеченным и
тоже тошнит читать про секс под алкоголем.

вас тошнить від алкоголю чи від сексу? Мені здавалось ні нічниого клубу нема без алкоголю, ні колгоспної діскотеки...
Ладно, б ви почали шо алкоголь це лишнє, а треба музика :lol:
можливо пан зваблює хтивим танцем? Чи тужливою грою на гобої?

Я слухаю фортепіано/піаніно кожного дня.
Скажу за себя, меня тошнит от взяточьников города , сотрудников ТЦК купивших хаты во время войны, як?І пиздящих пра ВЛК і ухилянтів
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 14:52

летіло два крокодила, 1 зелений, 2й на північ, скільки стм р

  Wirująświatła написав:Прямой эфир
Девушка дальнобойщица

Едет снимает дорогу и себя
Можно ей что то написать

Watch chloe__irl with me on Twitch! https://www.twitch.tv/chloe__irl?sr=a

Сибариту квест определить страну и направление куда она едет

відповідь: навіщо мені холодильник, якщо я не палю (с)
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 14:59

  Wirująświatła написав:Сибариту квест определить страну и направление куда она едет

Проиграл.
Не буду ставить лишнее приложение на телефон.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 15:02

  Сибарит написав:
  Wirująświatła написав:Сибариту квест определить страну и направление куда она едет

Проиграл.
Не буду ставить лишнее приложение на телефон.

дело ваше но вы странный, я думал вы интересуетесь другими людьми, в частности молоденькими девушками дальнобойщицами.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 15:03

материнский инстинкт
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 15:25

  Vadim_ написав: Скажу за себя, меня тошнит от взяточьников города , сотрудников ТЦК купивших хаты во время войны, як?І пиздящих пра ВЛК і ухилянтів
Ви хотіли б щоб тцк були непідкупними? це шлях до диктатури, якщо вони будуть виконувати накази неухильно. На "як?" Ви самі знаєте відповідь. Тому що більшість вважає прийнятним і доцільним відкуплятись.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 15:32

  Wirująświatła написав:дело ваше но вы странный, я думал вы интересуетесь другими людьми, в частности молоденькими девушками дальнобойщицами.

Анекдот про стримы, появившийся задолго до стримов:
Вежливый ежик идет по лесу, а навстречу ему три богатыря.
Ёжик: - Здравствуй, Илья Муромец!
Илья Муромец: - Здравствуй, ежик!
Ёжик: - Здравствуй, лошадь Ильи Муромца!
Лошадь: - Здравствуй, ежик!
Ёжик: - Здравствуй, добрыня Никитич!
Добрыня Никитич: - Здравствуй, ежик!
Ёжик: - Здравствуй, лошадь Добрыни Никитича!
Лошадь: - Здравствуй, ежик!
Ёжик: - Здравствуй, Алеша Попович!
Алеша Попович: - Здравствуй, ежик!
Ёжик: - Здравствуй, лошадь Алеши Поповича!
Лошадь: - Здравствуй, ежик!
... Проезжают...
Ёжик: - До свиданья, Илья Муромец!
Илья Муромец: - До свиданья, ежик!
Ёжик: - До свиданья, лошадь Ильи Муромца!
Лошадь: - До свиданья, ежик!
Ёжик: - До свиданья, добрыня Никитич!
Добрыня Никитич: - До свиданья, ежик!
Ёжик: - До свиданья, лошадь Добрыни Никитича!
Лошадь: - До свиданья, ежик!
Ёжик: - До свиданья, Алеша Попович!
Алеша Попович: - До свиданья, ежик!
Ёжик: - До свиданья, лошадь Алеши Поповича!
Лошадь: - До свиданья, ежик!
Идет ежик дальше, видит, навстречу ему Али-Баба и 40 разбойников.
Ёжик к ним: - Здравствуй, Али-Баба!
... - ди ты на %уй, ежик, мы опаздываем!
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 15:36

  Сибарит написав:Анекдот про стримы, появившийся задолго до стримов:
девушка со поросенком тоже со стрима. интересно шо она будет делать когда он вырастет?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 15:37

  Wirująświatła написав:
  Сибарит написав:Анекдот про стримы, появившийся задолго до стримов:
девушка со поросенком тоже со стрима. интересно шо она будет делать когда он вырастет?

Шашлык
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 15:45

  Wirująświatła написав:
  Сибарит написав:Анекдот про стримы, появившийся задолго до стримов:
девушка со поросенком тоже со стрима. интересно шо она будет делать когда он вырастет?

тебе реально цікавить?
може запитай її, аненас
flyman
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