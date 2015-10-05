Додано: Чет 26 чер, 2025 12:51

про блогеров и стримеров. раньше не сильно проводил между ними границу пока кое что не обнаружил. Блогеру нужны просмотры, поэтому контент ориентирован на них. Я несколько раз о чем то спросил блогера на ют в коментах, но мне ни разу не ответили. Для блогера аудитория нужна только в виде циферок. Формат вопрос-ответ это не про блогера.



Стримеру наоборот, весь смысл стрима - общение. Даже водители такси или дальнобои сидят с наушником (куда робот зачитывает чат) и стример исправно реагирует, вопросы не игнорит. У такого формата есть название IRL (итс а реал лайф если на нашем языке).



IRL стример не может быть асоциальным, иначе к нему на стрим 2й раз не придут, поэтому у них люто прокачиваются сошиал скилз, иногда до сверхвысоких уровней. ниже я выложу видосик где 12летний стример идёт по улице и общается с прохожими. Реакция у людей хорошая, ни разу никакой агрессии, некоторые морозились, но в основном всё было ок.



Это к тому что если 12л пацан подойдёт в компанию постарше не обязательно его начнут буллить или ещё как то неадекватно реагировать. Даже если он что то выпрашивает. Скорее наоборот. Людей с высокими коммуникативными навыками не буллят. Буллят обычно тех кто без таких навыков. Их реакция острее, а потому смешнее.



Ситуация резко обратная, если стример геймер (есть такая фишка играть и транслировать игру). Общаться с ними можно только об игре, остальных просят не мешать. К вопросу как компьютерные игры влияют. Влияние на мозг имхо космической силы. Пересечения между IRL и игроманами отсутствует. Игроманы никогда не стримят формат IRL у них коммуникативные навыки движутся к нулю и людей "вне игры" они переносят плохо.



Отдельная категория стримеров сидящих перед экраном - ждунов, когда же их фейс кого-то заинтересует и им напишут. 80% стримерш девушки 18-30. Такой себе формат знакомства. Потом наверное идут в мессенджеры без цензуры и там отрываются. Или хз что у них потом.



