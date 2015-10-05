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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 598599600601
Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 16:27

С момента бурного развития генеративного искусственного интеллекта за последние два года эта технология унизила или опорочила оппонентов и, по словам чиновников и экспертов, впервые начала оказывать влияние на результаты выборов.

Бесплатные и простые в использовании инструменты искусственного интеллекта создали поток поддельных фотографий и видео кандидатов или сторонников, говорящих то, что они не говорили, или появляющихся в местах, где их не было. Все это распространяется в сети относительно безнаказанно благодаря анонимности.

Технология усилила социальные и партийные разногласия и усилила антиправительственные настроения, особенно среди крайне правых, которые резко усилились на недавних выборах в Германии, Польше и Португалии.
https://www.nytimes.com/2025/06/26/technology/ai-elections-democracy.html
Относительно большая статья с конкретными примерами уже состоявшегося применения и влияния ИИ на выборы. Далі буде?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 16:48

  Striker написав:
  Faceless написав:А це він і є

Якщо так, то це пряма дорога до психолога)
поэтому все здесь :D
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 16:49

Психолог такий псіхолох)) так бити ногою в штангу))

Wirująświatła

Как не получилось подружиться с бандерлогом через его подкуп выпрошенной медалькой.


О, це питання просто кричить, щоб бути прокоментованим!))
Ще років 10-15 я прям стрибав з трусів «а давайте ми всі такі, які акуєнно так спілкуємось , а давайте ми мі-мі-мі зустрінемось!! Ой, ми такі класні!! Ми так гарно болтаєм!!»

І ходив!! Прикинь?? Water мене знає ще по херснським піздоболтанкам, ми і фото зустрічей викладали!!
А потім зрозумів яка це куйня! Ні, у мене досі в тєлєге є контакти людей, яких я на зустрічі бачив вперше і в останнє. І ми навіть інколи 2 слова перекидаємось.
Але це все трипер!
Нема і не може бути інтернет-дружби.
Нє, я завдяки інету я трахнув з десяток баришень. З деякими були стосунки від тижня до місяців.
Але яка нах інтернет-дружба?? Ти про що, Вітос?? Тут би якось знайти час на кожного , кого вживу знаєш! Да хоч десь з ним посидіти!! З кожним. Хоч періодично.
Я зараз себе відчуваю аутистом з власної свідомої ініціативи! І так вже не один рік. Повно можливостей для зустрітись, тільки свисни , а думаєш «а воно точно треба?»
Тому хоч Бандерлог , хоч ВіталАналгель, хоч Детройт з Успіхлм… Мені непросто знайти прям спланований час для когось. Життя кумедне.. буває, що так складаються зорі, що ти сам опинишся там де ці люди зберуться і оголосять про зустріч.. А у тебе саме такий настрій, прийти до них .. і ти прийшов. І бггг, дай Бог не пожалів

По факту знаєш як все виглядає??
Майже у кожному великому місті є люди, якому можна написати чи зателефонувати «я у тебе, ти там як? Є пару годин , можемо посидіти де скажеш, бо ти місто краще знаєш, бахнути по бокалу»
Скоріше за все це не «друзі». Мабуть приятелі. Але це теж важливо.


Проте, я навіть не намагався тебе переконати, що у мене є друзі, і оте все.
Це я на релаксі лежу на березі Адріатики, а під місцевим непоганим вином найшли думки))

:D :D

З.І на форумі є кілька людей, які (принаймні згідно заявленої легенди і тої поведінки, яку я бачу) склались як успішні, досвід яких був би мені цікавим, яких би я хотів побачити вживу. І я навіть бачив якісь сигнали від них, що і вони були б раді. Але… Мабуть знов таки мабуть мають скластись зорі, щоб це відбулось.. Бо негайної потреби не відчувають ні вони, ні я. А тому нема сенсу натягувати те, що тягнеться з зусиллями))

Ти хоч розумієш про що я, інтернет-дитятко?))
У тебе живі знайомі то хоч є ?))
Hotab
 
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