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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 598599600601
Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 16:27

С момента бурного развития генеративного искусственного интеллекта за последние два года эта технология унизила или опорочила оппонентов и, по словам чиновников и экспертов, впервые начала оказывать влияние на результаты выборов.

Бесплатные и простые в использовании инструменты искусственного интеллекта создали поток поддельных фотографий и видео кандидатов или сторонников, говорящих то, что они не говорили, или появляющихся в местах, где их не было. Все это распространяется в сети относительно безнаказанно благодаря анонимности.

Технология усилила социальные и партийные разногласия и усилила антиправительственные настроения, особенно среди крайне правых, которые резко усилились на недавних выборах в Германии, Польше и Португалии.
https://www.nytimes.com/2025/06/26/technology/ai-elections-democracy.html
Относительно большая статья с конкретными примерами уже состоявшегося применения и влияния ИИ на выборы. Далі буде?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 16:48

  Striker написав:
  Faceless написав:А це він і є

Якщо так, то це пряма дорога до психолога)
поэтому все здесь :D
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 16:49

Психолог такий псіхолох)) так бити ногою в штангу))

Wirująświatła

Как не получилось подружиться с бандерлогом через его подкуп выпрошенной медалькой.


О, це питання просто кричить, щоб бути прокоментованим!))
Ще років 10-15 я прям стрибав з трусів «а давайте ми всі такі, які акуєнно так спілкуємось , а давайте ми мі-мі-мі зустрінемось!! Ой, ми такі класні!! Ми так гарно болтаєм!!»

І ходив!! Прикинь?? Water мене знає ще по херснським піздоболтанкам, ми і фото зустрічей викладали!!
А потім зрозумів яка це куйня! Ні, у мене досі в тєлєге є контакти людей, яких я на зустрічі бачив вперше і в останнє. І ми навіть інколи 2 слова перекидаємось.
Але це все трипер!
Нема і не може бути інтернет-дружби.
Нє, я завдяки інету я трахнув з десяток баришень. З деякими були стосунки від тижня до місяців.
Але яка нах інтернет-дружба?? Ти про що, Вітос?? Тут би якось знайти час на кожного , кого вживу знаєш! Да хоч десь з ним посидіти!! З кожним. Хоч періодично.
Я зараз себе відчуваю аутистом з власної свідомої ініціативи! І так вже не один рік. Повно можливостей для зустрітись, тільки свисни , а думаєш «а воно точно треба?»
Тому хоч Бандерлог , хоч ВіталАналгель, хоч Детройт з Успіхлм… Мені непросто знайти прям спланований час для когось. Життя кумедне.. буває, що так складаються зорі, що ти сам опинишся там де ці люди зберуться і оголосять про зустріч.. А у тебе саме такий настрій, прийти до них .. і ти прийшов. І бггг, дай Бог не пожалів

По факту знаєш як все виглядає??
Майже у кожному великому місті є люди, якому можна написати чи зателефонувати «я у тебе, ти там як? Є пару годин , можемо посидіти де скажеш, бо ти місто краще знаєш, бахнути по бокалу»
Скоріше за все це не «друзі». Мабуть приятелі. Але це теж важливо.


Проте, я навіть не намагався тебе переконати, що у мене є друзі, і оте все.
Це я на релаксі лежу на березі Адріатики, а під місцевим непоганим вином найшли думки))

:D :D

З.І на форумі є кілька людей, які (принаймні згідно заявленої легенди і тої поведінки, яку я бачу) склались як успішні, досвід яких був би мені цікавим, яких би я хотів побачити вживу. І я навіть бачив якісь сигнали від них, що і вони були б раді. Але… Мабуть знов таки мабуть мають скластись зорі, щоб це відбулось.. Бо негайної потреби не відчувають ні вони, ні я. А тому нема сенсу натягувати те, що тягнеться з зусиллями))

Ти хоч розумієш про що я, інтернет-дитятко?))
У тебе живі знайомі то хоч є ?))


Здесь есть успих и другие форумчане которых я хочу читать.


Якщо «Долярек» це той, заради якого ти готовий пережовувати весь хейт в свій бік тут , то це погані новини для тебе.
Обʼєктивно, Долярек пустишка.
Там нема в голові нічого
І це не для того, щоб його подьоргати за фєбєрже, це реальність. З нього взяти нема чого.
Допускаю , що тебе тримає ЙОГО ПОВАГА до тебе , але і тут знов для тебе погані новини. Ти залежний від оцінки НАВІТЬ ЙОГО. А це погана ознака. Його оцінка обʼєктивно має нуль цінності. І це не упереджена думка.



Если ты хотя бы в теории мог подумать, что от обиды на тебя или лада я уйду и перестану общаться с успихом. У тех кто умеет дружить такая нейронная связь в принципе не может появиться.


В цій фразі весь «інтернет-Віталік».
Хіба покидання форуму якось впливає на «дружбу» з доляреком? 😅😅
Є особисті повідомлення , є тєлега, є живі зустрічі
Оцією фразою ти і показав, що словом «дружба» у тебе обмежується інтернет-спілкування , причому лише з тими, хто тебе «чухає за вушком»))
Ти потребуєш оцієї інтернет -підтримки, ти залежний від неї. Тому і чіпляєшся за форум, бо тут є отакий «Долярек», один з небагатьох, хто тебе хоча б не хейтить
А що, не в рамках форуму він не бажає з тобою спілкуватись? :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 18:36

Re: Психологія

  Hotab написав:О, це питання просто кричить, щоб бути прокоментованим!))
Слабо? >>>
  Успіх написав:Хотаб, от скажи - ти завжди був таким токсичним(ще від підліткового віку), чи став таким після якоїсь події/неприємності у твоєму житті?



  Hotab написав:Обʼєктивно, Долярек пустишка.
Там нема в голові нічого
І це не для того, щоб його подьоргати за фєбєрже, це реальність. З нього взяти нема чого.
Об'єктивно - в тебе психологічна травма!
Не здивуюсь, якщо виявиться, що ти поп'яні ліз до своєї дочки... і тому тебе дружина кинула, а дочка - не хоче бачити тебе!
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 18:49

Успіх, не стоит трогать "ниже пуза".
Мне иногда хочется задать какие-то вопросы такого рода, но сдерживаюсь.
Хотя у Hotab"а "пустышка" тоже лишнее.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 27 чер, 2025 18:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 18:52

Успіх

Слабо? >>>


Після твоєї відповіді на питання «коли друзі дізнались що ти гей?»
Може так тобі щось дійде

Хотя у Hotab"а "пустышка" тоже лишнее.


Може і зайве, але правда.
Тож хай не ображається, а розвивається
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 27 чер, 2025 22:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 20:05

  Успіх написав:
  flyman написав:
  Striker написав:Де у вас тут можна почитати про саморозвиток? А то що не зайду, якісь пацанячі розбірки.

В інстасамок. В них стрибання по буям саме про це.

Гайда на військову гілку - я там розмістив фото "інстасамки"! :mrgreen:

пропала твоє коханка, так що самопросвіщайтесь тим що є, а є новий відос в тєму:
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 04:32

  ЛАД написав:rjkz, вас можно поздравить с большими шансами впервые получить мэра-мусульманина "южноазиатского происхождения и первым мэром, родившимся за пределами США, после Авраама Бима, который родился в Англии и занимал пост мэра с 1974 по 1977 год"?

Сибарит, к вопросу об отсутствии дискриминации (пусть даже неформальной).
Еще до того, как Зохран Мамдани одержал победу на праймериз мэра Нью-Йорка от Демократической партии, он стал объектом расистских нападок со стороны крайне правых. Эти нападки только усилились после его выдающегося выступления во вторник, когда республиканские выборные должностные лица и правые медиа-деятели обвинили его в продвижении исламского права, поддержке терроризма и создании угрозы безопасности жителей Нью-Йорка, особенно евреев.

В этом нет ничего скрытного: Стивен Миллер , архитектор иммиграционной политики администрации Трампа, назвал очевидную победу г-на Мамдани «самым явным предупреждением о том, что происходит с обществом, когда оно не контролирует миграцию». Представитель Энди Оглз, республиканец из Теннесси, обвинил г-на Мамдани в поддержке террористов и попросил генерального прокурора Пэм Бонди лишить его гражданства и депортировать.
.......
Во время предвыборной кампании г-н Мамдани иногда делился в социальных сетях записями оскорблений в свой адрес, включая наполненное ругательствами голосовое сообщение, которое он получил от звонившего, требовавшего, чтобы он «помыл мои европейские ноги, мальчик».
......
«То, что мы видим сейчас, полностью соответствует эпизодам, которые мы наблюдали за последние два десятилетия», — сказал г-н Сэйлор. «Существует крайне нормализованная ненависть к меньшинству, в данном случае к мусульманам».

Ранее в этом месяце г-н Мамдани прослезился во время предвыборной кампании , вспоминая «бесчеловечные высказывания», которым он подвергался, включая полученное им сообщение, в котором говорилось: «Единственный хороший мусульманин — мертвый мусульманин».
https://www.nytimes.com/2025/06/26/nyregion/mamdani-muslim-attacks.html
Вряд ли всё это помешает ему избраться, но тем не менее.


Скорее можете посочувствовать.
Белое население после каденций Блумберга медленно набирая скорость валит из НЙ.
Конкретно Мамдани - социалист, поддерживает хамас.
Так что ожидается ускорение миграции белого населения из НЙ в республиканские штаты.
На самом деле, на примере некоторых наблюдений, я уже вижу как традиционно белые участки южного Бруклина становятся темнее и темнее.
На этой неделе, на традиционно "белом" пляже Брайтон Бич была мегадрака, в которой участвовало от нескольких сотен до тысячи черных. Потом это выплеснулось на улицы, прилегающие к пляжу и по Кони Айленд эвеню до Брайтон Бич эвеню. По ходу дела были разгромлены витрины и расхайдоканы машины. Несколько белых было избито. В частности, в сети ходило видео просто избиения черными пожилой белой женщины. Жене показала знакомая, кто-то из прохожих снял, просто забивали как насмерть.
Буквально в 5-7 минутах пешком от того перекрестка, начинается очень дорогой район Манхеттен Бич.
На западе по побережью, находится вроде пока еще белый островок Сигейта, севернее которого уже чернущник, потом, восточней тн трампоские дома (ими называют Трамп виллидж и (незаслуженно) дома Ворбаса. Если Ворбас - это псевдо социальные дома, то Трамп виллидж - это коопы и там всегда были довольно высокие цены (расположение плюс как для НЙ высокое качество строительства).
Примерно 2 года назад я заметил, что в трамповских домах начали стремительно снижаться цены. Я это связываю с изменением состава населения.
И также белые районы по центру Бруклина от Брайтона к северу с боков уже сдавливают черные. Мы в этом году еще не выбирались на пляж, но на тех, куда мы ходили, по словам знакомых которые уже выбрались,все пляжи завалены черными телами.
Так что все меняется не в лучшую сторону. И честно говря, многие надеялись, что более центристский Куомо хоть как-то унял это безумие.
Но, чувствую, в республиканских штатах стенет больше бывших нйцев.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 09:00

Долярек сам собі телефонує, коли треба каналью пробити

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